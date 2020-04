MutandeBianche la protesta della Proseccheria di Vicenza

Paolo Martini della Proseccheria di Corso Fogazzaro a Vicenza ieri ha appeso le "#MutandeBianche" e ha pubblicato questo video che sta girando nelle chat e nei gruppi dei baristi e ristoratori di tutta Italia. «Il governo ci ha abbandonato ma noi non ci arrendiamo». I gestori sono esasperati e stanno appendendo ovunque mutande bianche davanti alla propria attività in segno di protesta. "Rinascita pubblici esercizi" è il promotore dell'iniziativa e ha stilato un documento, firmato da più di 4mila esercenti che è stato consegnato al governo.

Dopo la conferenza stampa di Conte con le indicazioni di come sarà la fase 2 si è scatenato il finimondo, ristoratori, baristi si sono disperati perchè devono attendere giugno per riaccendere le luci. Tre mesi di stop sono troppi per riuscire a rimanere in vita. Ne ha parlato al programma Le Iene Giuliano Lanzetti, ristoratore di Rimini e ha lanciato un appello ai suoi colleghi e da lì è partita la sommossa dei baristi. “Sareste disponibili ad appendere un paio di mutande bianche davanti all’ingresso dei vostri locali? Servirebbe a dimostrare che in un momento di estrema difficoltà le istituzioni hanno lasciato in 'mutande' la nostra categoria” ha esclamato.

Così da ieri in tutta Italia è montata la protesta delle mutande e anche Vicenza era presente.