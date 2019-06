Mondiali di Francia, Pablito ha scelto la sua erede

"La Pablito del calcio femminile? Barbara Bonansea è brava, veloce e ha fatto due gol. Si, mi ci rivedo...": è un'investitura che arriva da Paolo Rossi in persona quella per l'attaccante azzurra autrice dei due gol che hanno permesso all'Italia di superare l'Australia nell'esordio ai mondiali femminili di calcio. Due attaccanti legati anche dalla maglia della Juve che hanno entrambi indossato. Lo riferisce l'Ansa.

Rossi, che è anche l'ambasciatore dell'LR Vicenza di Renzo Rosso, ha parlato delle azzurre dopo avere accolto la nazionale femminile di volley a Perugia, alla mostra dedicata ai suoi trofei "Pablito great emotions". "Per tantissimi anni le azzurre del calcio sono state come dimenticate - ha detto -, sembra quasi si pensasse che non fosse uno sport indicato per le ragazze. In realtà divertono. Ho visto la partita con l'Australia e mi sono appassionato".

Per Pablito il calcio "è uno sport molto fisico, di contatto, nel quale c'è anche durezza". "La parte femminile lo ingentilisce - ha aggiunto - e le nostre sono tecnicamente brave. Questo fa bene al calcio".