Costumi da mare per uomo, le tendenze del 2019 e i più venduti a Vicenza

L'estate è finalmente arrivata. E' tempo di godere di lunghe giornate di relax al mare anche per voi maschietti. Pronti ad essere fashion e di tendenza anche in spiaggia? Ecco per voi, i costumi più cool del beachwear uomo 2019

Tendenze mare Uomo 2019

Costumi da bagno a pantaloncino sono i più ricercati ed acquistati. La spesa media in Italia per un costume da bagno uomo è 82.56 euro mentre i colori più ricercati sono: blu, nero, rosso, stampato, neon e bianco. Il costume non è più un capo da utilizzare in spiaggia ma anche in città è sempre più bello e pensato non solo per stare sdraiati sulla sabbia, quindi via libera a stampe floreali e patterns carichi di colore.

I PIU' RICHIESTI



Floreali

Fiori di tutti i tipi da quelli hawaiani a quelli stilizzati. La stampa floreale continua ad essere un trend in forte ascesa che ha registrato un 58%+ negli ultimi due mesi. Sono cresciuti del 24% gli acquisti di completi coordinati: costume da bagno e camicia.

Firmati

La logomania persiste sulla cresta dell’onda Gucci, Fendi.

Tie-dye

Ovvero la tintura parziale applicata a tessuto, si ottiene impermeabilizzando parte della superficie da tingere in modo che il colore della tintura non possa penetrare, in questo modo si ottengono disegni e variazioni di colore poiché la parte preservata (si definisce riservata) mantiene il colore originale mentre quella esposta prende il nuovo colore del bagno di tintura. Successive applicazioni di colori differenti possono produrre effetti molto complessi e di grande raffinatezza. Questa stampa è stata fortemente ricercata durante le settimane del festival Coachella grazie agli innumerevoli supporter americani.



Neon

I costumi dai colori più vivaci sono aumentati moltissimo, con particolare interesse per il verde lime e il giallo neon.

Le righe

Un evergreen estivo è il costume boxer a righe da utilizzare in spiaggia e non solo.



I costumi da bagno uomo più cercati negli ultimi tre mesi sono:

Costume da bagno Stone Island tinta unita blu, Costume nero Versace, Boxer Dsquared2 tinta unita

Costume da bagno Burberry con stampa vintage check, Costume da bagno Valentino militare

Ecco anche alcune regole generali ma fondamentali per acquistare il giusto modello di costume da bagno:

Evitate i boxer lunghi oltre al ginocchio a meno che non siate dei surfisti.

I boxer con una lunghezza dai 3 ai 5 cm sopra il ginocchio, vi faranno sembrare più magri.

Solo per snelli lo slip, una scelta molto delicata in quanto non tutti se la possono permettere, dovete essere ben proporzionati con un fisico ben scolpito.

Se invece avete qualche chiletto di troppo scegliete un boxer con la fascia laterale esterna di un colore a contrasto, questo è un piccolo escamotage per far in modo che chi ti guarda ti osservi dall’alto al basso e non da lato a lato.

Un’altra accortezza è quella di scegliere un modello di boxer sopra al ginocchio con il cordoncino in vita in modo tale da regolarvi l’elastico e non rischiare di far uscire le maniglie dell’amore.

Ultimo ma non ultimo assolutamente da evitare fantasie macro che accentuano ancor di più i volumi!

