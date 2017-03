Miss stella della notte: evento di alta moda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Le Miss hanno sfilato a Vicenza pochi giorni fa a una serata esclusiva ,Miss Stella della Notte . Metti assieme vestiti di prestigiosi brand Italiani ed un pool di straordinari parrucchieri e truccatori, artisti internazionali e l'entusiasmo di una giovanissima modella di cui sentiremo certo ancora parlare, Carlotta Aldighieri, ed ecco la ricetta per una serata di alta moda, un concorso di bellezza vera ed uno spettacolo di musica coinvolgente ed emozionante.



Carlotta Aldighieri, già notata tra le partecipanti di Miss Italia 2016 e vincitrice del concorso internazionale Models for Italy ha capito in fretta cosa occorre per organizzare una serata davvero coinvolgente e di classe. Figlia d'arte, il padre è Giorgio Aldighieri in arte George Aaron uno dei "padri nobili della italo disco", ha deciso così di trasferire l'esperienza di concorrente in organizzatrice curando una serata concorso nei minimi dettagli, assicurando alle ragazze una giuria vera guidata da un giovane presidente di valore Jacopo Jay Cartoccio, imprenditore visionario e noto organizzatore di eventi ad altissimo livello. Undici ragazze in gara e quattro modelle a guidarle nei primi passi della moda, abiti straordinari in una cornice tra le più fashion di Vicenza, la discoteca e ristorante Villa Bonin piena per l'occasione, e lei, vera regina della serata che da modella richiestissima per la sua bellezza unica si è rivelata al mondo un talento che forse neppure lei immaginava di avere come presentatrice conducendo, quasi non avesse fatto altro nella sua vita , una serata pressoché perfetta. Una regia intelligente e snella curata anche dalla madre di Carlotta , Fiorella, esperta di moda e di passerelle hanno resa possibile e vincente questa prima esperienza della brava Carlotta.



Ad accompagnare la serata l'esibizione dell'artista friulano Angelo Seretti che ha conquistato diverse cassifiche radio non solo in Italia. Durante questo evento ha fatto sognare il pubblico con alcune canzoni tipiche dello stile swing. A chiudere l'emozionante ed applauditissimo intervento canoro della star della musica disco anni 80 George Aaron ,che ha voluto dedicare alla figlia Carlotta il brano di Elton John "don't let the sun go down on me" senza dimenticare nel cantarlo un commosso ricordo dell'amico George Michael , esibizione che ha coinvolto emotivamente il pubblico. Vincitrice del concorso Miss Stella della Notte la bella Asia Genovese di Venezia

Gallery