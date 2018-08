Miss Mamma Italiana Gold 2018: una vicentina vince la finale

Elisabeth Ruiz, 47 anni, ottico optometrista, di origini domenicane e residente da 28 anni a Caldogno ha vinto la 25° finale nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold 2018 che si è svolta domenica al Palazzetto dello Sport di Visso in provincia di Macerata, uno dei borghi più belli d’Italia.

Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 25° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le mamme finaliste, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato prima in abito, poi con il costume, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito e/o i figli.

Visso, città colpita dal terribile sisma che ha colpito l’Italia centrale 2 anni fa, come tutte le città colpite dal terremoto, grazie alla laboriosità dei propri cittadini ed Amministratori e all’aiuto di milioni di italiani, sta ritornando a nuova vita e l’evento Finale di “Miss Mamma Italiana Gold 2018” è stato sicuramente un modo concreto legato alla vicinanza a queste persone, con la solidarietà.

Elisabeth, mamma di Marianna, Manuel ed Alberto, di 23, 21 e 17 anni, è una bellissima donna con capelli neri e occhi marroni, taglia 42, donna dolce, solare, simpatica, comunicativa e molto affascinante con l’hobby della palestra. Parlando di se, dice di essere una persona positiva, allegra e disordinata, il suo colore preferito è il rosa, mentre il piatto che preferisce è il pesce; il suo animale preferito è il cane, ama le canzoni di Tiziano Ferro ed il fascino di Richard Gere.

Elisabeth Ruiz e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2019”, giunto quest’anno alla sua 16° edizione.