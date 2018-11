Miss Mamma Italiana Evergreen: sul podio una vicentina

Edi Mestriner, 67 anni, commerciante di Trezze sul Brenta (Vicenza), mamma di Davide ed Ermanno, di 47 e 43 anni ha vinto la fascia "Evergreen Glamour" del concorso “Miss Mamma Italiana Evergreen” la cui finale della seconda edizione si è svolta ad Abano Terme (PD) sabato 17 novembre.

Nella sua storia ultra ventennale il concorso si è suddiviso in due categorie, “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio, in Romagna ed ha visto vincitrice la 34enne calabrese Natasha Fato) e “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta nelle Marche ed ha visto vincitrice la 47enne di origini domenicane, residente da oltre 20 anni a Vicenza Elisabeth Ruiz).

Considerato il ruolo della mamma, sempre in grande evoluzione, dallo scorso anno, per festeggiare il 25° anniversario del concorso, si è deciso di estendere l’invito anche alle mamme con un’età superiore ai 56 anni, è nata così, la categoria “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le 20 mamme finaliste hanno sfilato in abito elegante ed hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito e/o i figli. “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2018” è Grazia Maria Dione, 63 anni, casalinga, di Marina di Ravenna (Ravenna), mamma di Bianca di 34 anni, una bella donna con capelli biondi e occhi verdi, taglia 44, donna dolce, solare e simpatica, con l’hobby del ballo.

LE ALTRE FASCE

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ELEGANZA” LILIANA MAIANI, 58 anni, guardia giurata, di Polverigi (Ancona), mamma di Gabriele e Christian, di 36 e 28 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPRINT” FENINA DI GIORGIO, 59 anni, casalinga, di Bollate (Milano), mamma di Alessandro e Davide, di 29 e 25 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASHION” VITTORIA CAPONI, 60 anni, operatrice socio sanitaria, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 38 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SORRISO” MARIA LUIGIA D’ORAZIO, 74 anni, casalinga, di Sulmona (Aquila), mamma di Katia, Arianna e Luisana, di 49, 39 e 32 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SOLARE” MARINA MARCHIONNI, 60 anni, commessa, di Montegranaro (Fermo), mamma di Maicol di 32 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN CHIC” LOREDANA GIANSANTI, 59 anni, impiegata, di Ancona, mamma di Silvia, Sara e Sheila, di 44, 37 e 32 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN RADIOSA” CLIO FERRI, 62 anni, dipendente statale, di Cesena, mamma di Luca e Lorenzo, di 36 e 24 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMANTICA” SANDRA DE CARO, 57 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 35 e 26 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN IN GAMBE” GABRIELLA PIGNOTTI, 57 anni, casalinga, di Montegranaro (Fermo), mamma di Cristian ed Alice, di 34 e 30 anni e delle gemelle 22enni Genny e Michela;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DOLCEZZA” SILVANA DE MASI, 58 anni, impiegata, di origini calabresi, residente a Wetzikon (in Svizzera), mamma di Daniela, Stefania e Beatrice, di, 37, 33 e 28 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” SILVANA GERMOGLIO, 67 anni, imprenditrice, di Milano, mamma di Fabiano e Cristiano, di 46 e 45 anni.

Grazia Maria Dione e le altre 12 mamme premiate, saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana Evergreen” anno 2019. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e da Lara Biscuola “Miss Mamma Italiana Gold 2016”. Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni e le Pre Finaliste Nazionali dell’edizione 2019, capitanate da Carla Vianello “Miss Mamma Italiana Evergreen 2017”.