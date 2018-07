Miss Mamma Italiana: 5 vicentine sul podio

A sole tre settimane dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”, la bella 34enne calabrese Natasha Fato, ripartono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, presieduta dal Vice Sindaco della Città Gianfranco Giovine, ha proclamato vincitrici della selezione, EMANUELA BONAMIN 41 anni, manager, di Tombolo (PD), mamma di Vittoria e Gianmaria, di 10 e 7 anni. Emanuela è una bella e simpatica mamma con capelli biondi e occhi azzurri, alta 176 cm per 61 kg, con la passione per il fitness.

Altre le mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” VALERIA CROSA, 36 anni, casalinga, di Saint Vincent (AO), mamma di Tiziano e Fabrizio, di 8 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” LISA BERTI, 34 anni, impiegata, di Altavilla Vicentina (VI), mamma di Samantha di 10 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” CHIARA MARCHETTI, 27 anni, geometra, di Campagna Lupia (VE), mamma di Aurora di 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Arianne” EDY FABRIANI, 38 anni, dog sitter, di Solesino (PD), mamma di Samuel di 14 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a MICHELA TREVISAN, 52 anni, impiegata, di Quinto Vicentino (VI), mamma di Giorgia di 18 anni. “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” ALESSANDRA PINTON, 55 anni, impiegata, di Correzzola (PD); “Miss Mamma Italiana Gold Solare” STEFANIA ROSSI, 52 anni, operaia, di Vicenza, mamma di Marta e Federica, di 27 e 19 anni; “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe” AGNESE FUREGON, 51 anni, oss, di Albignasego (PD), mamma di Denise di 22 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” EMANUELA ZITO, 48 anni, collaboratrice scolastica, di Montecchio Maggiore (VI), mamma di Marta, Samuel e Marco, di 18, 17 e 15 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, la vittoria assoluta è andata a EDI MESTRINER, commerciante, di Tezze sul Brenta (VI), mamma di Ermanno e Davide, di 46 e 43 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour” LORELLA BEDON, casalinga, di Sarzano (RO), mamma di Jessica ed Emily, di 37 e 26 anni.

La manifestazione è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da LARA BISCUOLA “Miss Mamma Italiana Gold 2016”.