Miss Mamma Italiana 2018: sul podio una vicentina

Proseguono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso), in collaborazione con il settimanale Confidenze, Conad commercianti indipendenti ed Elly calze e collant.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Nella galleria del centro commerciale “Montebello” a Montebello della Battaglia, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD” (categoria riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), la vittoria assoluta è andata a ELISABETH RUIZ, 47 anni, ottico optometrista, di Caldogno (VI), mamma di Marianna, Manuel ed Alberto, di 23, 21 e 17 anni.

La manifestazione è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso. Ospiti d’onore, la cantante DANIELA VALLICELLI e le Mamme Madrine (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2018).