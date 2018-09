Miss Italia: Vicenza da cinque anni senza finaliste

Non c'è la fatta a superare le prefinali Gessica Valerio, la 19enne di Caldogno in gara per il concorso. Le ultime bellezze beriche ad arrivare in finale si sono viste nel 2013. Nel frattempo è bufera sulla finalissima del concorso che si svolgerà lunedì