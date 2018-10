Pioggia di risultati per Michela Cogo, la sportiva che combatte il diabete con il nuoto

C’è un atleta della Sport Management partita dalle piscine del gruppo per poi nuotare sempre più veloce anche nelle acque libere, superando mille difficoltà: Michela Cogo, sportiva che attualmente si allena presso il Centro Sportivo Natatorio di Montecchio Maggiore. Una storia lunghissima quella di Michela Cogo con le acque delle piscine Sport Management. A raccontarla è la diretta interessata che spiega:

Una vera e propria passione quella di Michela Cogo per l’acqua, in un matrimonio che ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni la nuotatrice della Sport Management:

Quest’anno certamente per Michela Cogo una delle annate migliori e una serie di ottimi piazzamenti che hanno permesso alla nuotatrice delle piscine Sport Management di Montecchio Maggiore di togliersi tante belle soddisfazioni sia in vasca sia in acque libere:

“Da due anni sono passata alla categoria under 25 master, in precedenza nuotavo come agonista allenata da Roberto Brunori. Da 4 anni mi sono appassionata alle gare in acque libere ottenendo sempre buoni risultati in classifica. Questa stagione è andata magnificamente, in tutte le gare sono arrivata tra i primi 10 partecipanti e sempre a podio in categoria. Manca solo l'ultima gara di stagione, e si terrà a Bergeggi (SV) in Liguria il prossimo 7 ottobre. Speriamo di concludere al meglio l’annata”