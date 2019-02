Il Genoa a caccia di giovani talenti vicentini

Una nuova esperienza umana e sportiva è stata offerta a due giovani talenti del Settore Giovaniledell’Arzignano Valchiampo, che mercoledì 20 febbraio e giovedì 21 febbraio si sono allenati con il Genoa Football Club! Si tratta dei 2002 Marco Dal Soglio e Tommaso Lamberti, che sono stati ospiti per due giorni del club ligure di Serie A per farsi valutare dallo staff tecnico rossoblù.

Un’altra bella soddisfazione per il club gialloceleste è arrivata anche dalla convocazione in Rappresentativa Regionale Under 17 dei 2002 Giovanni Candiani e Nicolò Pozza per la gara amichevole contro il Chievo Under 17 svoltasi mercoledì 13 Febbraio. A tutti i ragazzi, giocatori e veri e propri punti di forza della formazione Allievi Elite gialloceleste, vogliamo rivolgere i nostri più sentiti complimenti!