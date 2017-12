Marano, pirata ecologico paparazzato lungo il Leogra

L'immagine parla chiaro, più di tante parole. Il protagonista dell'episodio è stato fotografato da Christopher Frigo proprio mentre scaricava residui di lavorazione edile lungo la riva del torrente Leogra a Marano Vicentino. Lo segnala il comitato Marano Pulita

Colto sul fatto intento a "liberarsi" di un buon quantitativo di scarti, trasportati in auto sul posto, tramite secchi di quelli comunemente usati per contenere il colore da pittura per esterni.

Il tutto in pieno giorno incurante del fatto che poteva essere visto, e appunto fotografato, da qualcuno di passaggio.

L'intraprendente e corretto autore della foto, che ci è stata poi fatta recapitare, ha descritto il materiale oggetto dello scarico come pezzi di mattone, calce e cemento, ma non si esclude ci possa essere stato anche dell'altro.

Certamente una di quelle scene che avremmo preferito non vedere, un gesto che speriamo possa trovare un colpevole ed una giusta punizione.