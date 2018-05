Flash mob in centro: "Dovete darci il denaro o ce lo stampiamo"

Dovete ridarci il denaro o ce lo stampiamo!

È lo slogan della manifestazione che ha accompagnato gli attivisti di "Vicenza si si solleva" del centro sociale "Il Bocciodromo". Tutte rosse, maschere di Guy Fawkes, il protagonista di "V for Vendetta" e simbolo dell'antagonismo. Così si sono presentati sabato davanti a Palazzo Thiene, sede storica della Banca Popolare di Vicenza, spiegando:

"Molto spesso veniamo, nel migliori dei casi, dipinti come dei sognatori incapaci di calarci nella realtà e dare risposte reali alla “gente”. Non vi nascondiamo che ci abbiamo pensato e che a partire dal progetto di demolizione controllata di Borgo Berga e la conseguente vendita di diritti televisi, abbiamo deciso di dare risposte non solo di idealità e sogno ma anche volte a risolvere i problemi economici del nostro territorio. Cercheremo di essere più pop (ulisti), come impone la moda del momento, insomma!!! Veniamo quindi al tabù della ridente campagna elettorale vicentina, la questione Zonin e Banca (non più) Popolare Vicentina: facile dire, come fa il (forse) nuovo primo ministro Conte, che verranno risarciti i risparmiatori che hanno perso tutto…Cari soloni della politica non si possono prendere in giro così i cittadini senza dichiarare da dove viene la copertura finanziaria, cerchiamo di essere seri…"

"Un gruppo di professionisti spagnoli con a capo un noto professore ha affrontato un caso simile in Spagna e lo ha risolto con studio, arguzia e ingegno, noi che ci candidiamo alla politica del Fare e del Cambiamento vi proponiamo una scelta simile: o ci ridate il denaro o ce lo stampiamo! Trasformiamo una delle proprietà di Zonin in Zecca di Vicenza e con i (pochi) spiccioli che gli verranno sequestrati acquistiamo i macchinari necessari a stampare valuta. In meno di cento giorni vi garantiamo un gettito economico da far impallidire la Svizzera".