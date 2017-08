Grandine nel vicentino: le foto dei lettori

"Recoaro Mille, atro che non ha fatto nulla c'erano un sacco di macchine con i vetri sfondati", scrive Emily su Facebook dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sul vicentino domenica pomeriggio. Ma sono tante le segnalazioni, oltre che dalla zona di Recoaro anche in quella dell'alto vicentino.

"Io ero a Recoaro Mille ed ho la macchina piena di botte!!!!! Per fortuna no i vetri ma la carrozzeria è tutta ammaccata!!", scrive Stafania e Deborah: "Io ero al Tretto e stavo scendendo...quindi è sotto Schio. Non auguro a nessuno quello che ho passato per ben venti minuti! In macchina ..trovarsi in mezzo a quella situazione con alberi che si distruggono davanti a te ..e la grandine come una mela ...penso che non si possa dire che non è successo niente"

(Un grazie a Stefania, Chiara, Emily e Greys per le foto)