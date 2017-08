Lugo, assemblea in piazza contro i profughi

Oltre 150 persone si sono ritrovate ieri sera in piazza 25 aprile a Lugo di Vicenza per l'assemblea promossa dal comitato Lugo dice No che, assieme al comitato PrimaNoi e al comitato di Bolzano vicentino, hanno espresso l'intenzione di "proseguire nella mobilitazione contro i continui arrivi di immigrati nei paesi della provincia, da Tonezza e Pedemonte fino a Vicenza".



Due ore prima dall'iniziativa in piazza, il sindaco di Lugo aveva diffuso una nota con la quale cercava di tranquillizzare i suoi cittadini sulle voci risultate poi vere che nei giorni scorsi avevano allarmato gli abitanti sul tentativo di una cooperativa di inserire in una palazzina in paese fino a quaranta sedicenti profughi. I numerosi cittadini riunitisi in piazza hanno preso atto positivamente delle rassicurazioni del sindaco ma nel contempo hanno fatto capire di non fidarsi del prefetto e di tutti coloro che in questi anni hanno gestito il fenomeno dei migranti nel territorio. "Da Tonezza a Sandrigo fino a Bolzano vicentino passando per Schio, sono numerose le realtà che stanno pagando a caro prezzo le false promesse dei funzionari della prefettura e dei sindaci conniventi che sostengono acriticamente l'accoglienza diffusa -attacca Alex Cioni di PrimaNoi-, per cui pensare che bastino le rassicurazioni di Robertino Capozzo per smobilitare è un'aspettativa eccessiva".



Il comitato Lugo dice No rimane quindi attivo e operativo per "evitare che anche solo una decina di richiedenti asilo possano mettere piede in paese" - ha spiegato Alex Dalla Costa -, mentre Lorenzo Cracco del comitato di Bolzano vicentino ha posto l'accento sul business che gira attorno all'immigrazione raccontando la particolare situazione del suo paese che da oltre due anni è legato ad una "forzata convivenza con un centinaio di falsi profughi".