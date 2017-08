Lucifero a Vicenza: cosa fare in caso di emergenza

“In queste giornate particolarmente calde ricordiamo che il Comune di Vicenza mette a disposizione il numero 0444221020, a cui risponde la polizia locale tutti i giorni dalle 7 alle 22, per andare incontro soprattutto alle esigenze di anziani e persone sole.



Vengono fornite informazioni e suggerimenti per affrontare problemi di vari generati dalle alte temperature oppure il servizio può essere d’aiuto a chi si ritrova da solo in città per periodi di vacanza dei propri cari. "Fortunatamente le richieste non sono numerose perché i servizi sociali del Comune hanno il contatto diretto con i loro assistiti che seguono anche in questo particolare periodo di difficoltà" spiega Sala.



Il call center viene contattato, invece, da quanti hanno specifiche necessità improvvise come l’assistenza domiciliare di un operatore o la consegna del pasto a domicilio, oppure per ricevere informazioni.