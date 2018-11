Luca Rigoldi campione d’Europa dei pesi supergallo

Come ormai siamo abituati a vedere, Luca parte subito con lo studio dell’avversario, un susseguirsi di scambi rapidi per stordirlo e sfiancarlo: il tutto gestito e comandato dall’angolo dal maestro benemerito Gino Freo. Un piccolo calo durante la sesta ripresa, definita dal maestro “la rottura del primo fiato” (n.d.r. lo potrete sentire nella diretta), per poi subito ripartire come una molla e dominare le restanti riprese.



"Grande soddisfazione per la vittoria che ha consentito al pugile Luca Rigoldi di conquistare il titolo europeo EBU dei pesi supergallo in Francia, aprendogli la strada per le competizioni mondiali. Luca, 25 anni, è un vero talento vicentino, cresciuto sportivamente alla Queensberry Boxe Vicenza al palazzetto dello sport, dove continua ad allenare i suoi ragazzi. Benchè sia ancora giovanissimo, egli va indicato come modello positivo ai nostri giovani. Non solo per la determinazione e il sacrificio che sta mettendo per raggiungere questi importanti obiettivi sportivi, ma anche per l'impegno che continua a profondere nel volontariato. Grazie Luca, a nome della città e di chi ama lo sport".