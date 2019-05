LR Camp 2019: Colora la tua estate di biancorosso

I nuovi camp biancorossi sono organizzati da Asd Seidodici e vedono la collaborazione dei tecnici di LR Vicenza.

Quattro location fantastiche ti attendono, per vivere l’estate insieme a noi: Caldogno e Romano d’Ezzelino: Ragazzi/e dai 6 ai 15 anni (2004-2012) – Asiago e Jesolo: Ragazzi/e dai 10 ai 15 anni (2004-2009).

Migliora la tecnica calcistica divertendoti assieme ai tuoi amici

Ultimamente si sente spesso dire che non ci sono più giocatori in grado di “saltare l’uomo” e che non si insegna più la tecnica e a “MARCARE”. Il programma tecnico dei nostri Camp mira a fornire ai ragazzi l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità di 1 contro 1 sia in chiave offensiva (vari gesti tecnici per il superamento dell’avversario), che difensiva (posizionamento, scelta del tempo di intervento, ecc.) che saranno poi utilizzate in situazioni con un maggior numero di giocatori (2contro1, 2contro2, 3contro3), fino ad arrivare all’utilizzo in gara. Gli obiettivi saranno perseguiti in maniera tale da sviluppare nel giocatore la capacità di sviluppare la scelta migliore, aspetto fondamentale per il giocatore di calcio.

Il programma di sviluppo delle abilità calcistiche individuali è stato appositamente ideato dagli allenatori in collaborazione con Lorenzo Simeoni (coordinatore progetto tecnico LR Vicenza) e Davide De Pretto (Responsabile dell’attività di Base LR Vicenza) con la supervisione del Responsabile del Settore Giovanile biancorosso, Michele Nicolin. Le lezioni saranno svolte con il duplice obiettivo di EDUCARE AL MOVIMENTO ed EDUCARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO cercando di sviluppare un clima di serenità ed allegria del quale possano beneficiare tutti gli iscritti e le iscritte.