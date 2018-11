LR Vicenza in campo al fianco di “Mai Più” per ribadire il no alla violenza contro le donne

LR Vicenza per ribadire il proprio no ad ogni forma di violenza contro le donne, entrerà sul terreno di gioco dello stadio Menti, nella giornata di domenica, indossando una t-shirt con il logo di “Mai Più”. I capitani di tutte le squadre entreranno in campo con un nastro bianco, simbolo dell’adesione alla giornata.

“Mai più”: è un servizio di ascolto, di assistenza legale e psicologica, al quale tutte le donne potranno rivolgersi, per cercare conforto, per conoscere i propri diritti, per invocare tutela e protezione. E’ un’iniziativa attivata dalla Fondazione Only The Brave dedicata alle donne, residenti nel territorio vicentino e non solo, che vivono in una situazione conclamata di difficoltà, vittime di violenza fisica e/o psicologica, che necessitano di un intervento urgente ed immediato.

E’ attivo un numero telefonico dedicato 0424 525065, che le donne in difficoltà potranno contattare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per ricevere assistenza e supporto legale e psicologico, ove necessario, ed infine – nei casi che lo permettono – l’attivazione di tirocini formativi”.