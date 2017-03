Lonigo, solidarietà per la piccola Vittoria: una raccolta fondi per le staminali

“Qualche settimana fa abbiamo attivato una raccolta fondi per Vittoria. Purtroppo però i soldi ci verranno donati solo se verrà raggiunta la quota prefissata di 15 mila euro oppure verranno restituiti ai rispettivi donatori”. È questo l’appello che i genitori della piccola leonicena hanno lanciato su facebook attraverso una pagina dedicata e con un sito di raccolta fondi di una organizzazione inglese di crowfunding che opera con il metodo del micro finanziamento.

Vittoria è una bambina di un anno e mezzo ha rischiato la morte a causa del distacco della placenta che non le ha permesso di respirare. Alla nascita è andata subito in terapia intensiva e, contro ogni previsione, è riuscita a farcela. In seguito alla piccola è stata diagnosticata una rara malattia al fegato: l’atresia delle vie biliari. Per questo è stata operata a poco più di un mese di vita e i medici sono riusciti a tenere la malattia sotto controllo. La mancanza di ossigeno ha però portato i medici a identificare anche un’emorragia celebrale con l’accertamento della paralisi cerebrale infantile.

I progressi di Vittoria sono stati notevoli: riesce a stare seduta, aprire le mani, camminare e fare molte altre cose. I genitori, Daniele e Asia, vorrebbero portarla a Vienna dove c'è un centro specializzato per l' infusione di cellule staminali che andrebbero ad aiutare sia l’attività celebrare che epatica delle piccola.

Chi vuole rispondere all’appello lanciato da Daniele e Asia sulla pagina Facebook La scalata di Vittoria può farlo versando un contributo su questo codice Iban: IT 27 V 01030 60450 000001236525.