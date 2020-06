Ma dove si sposano i vicentini?

Se hai sempre desiderato indossare un abito principesco con un velo chilometrico e lui che ti aspetta in tight sull'altare, ti devi orientare su una location solenne: una villa. Gli allestimenti nei giardini fioriti sono perfetti per l'estate e l'atmosfera romantica del camino acceso è impareggiabile durante i ricevimenti invernali.

In Italia una delle soluzioni più gettonate del 2019 per il ricevimento è la location storica, il matrimonio è il coronamento di un amore e si vuole festeggiarlo in un ambiente romantico immerso in scorci naturali indimenticabili, una residenza nobiliare con un fascino agreste particolare è perfetta. La villa ben si abbina con le nozze più di moda del momento.

Vicenza è in sintonia con il trend nazionale, anche da noi gli sposi chiedono le ville d'epoca, ma ora cercano anche le cantine particolarmente curate, location nuove, dove non si sono già sposati tutti, adatte ad una coppia che ama l’originalità.

Si sa che sull’impressione generale di un matrimonio la location scelta incide molto.

Il ricevimento nel verde, si adatta a più stili e permette soluzioni versatili. Il matrimonio romantico vuole un giardino con un’atmosfera a dir poco magica, che al calar della sera diventerà davvero fiabesca, con le luci di lampade e candele.

Magari con il taglio della torta sotto un arco di rose, che ha sempre il suo fascino ed è bello da immortalare nelle foto.

Dunque la villa rimane la villa e dopo la chiesa la si prenota con un anno di anticipo per poter avere proprio quella desiderata.

Il matrimonio da favola tra la principessa e il principe azzurro non può avere altro coronamento che una casa dal sapore di nobiltà.

Nel vicentino sono quasi cinquanta le location più o meno storiche che ospitano matrimoni.

Le più belle

Il fascino del matrimonio in villa non tramonta mai è stile ed eleganza.

Villa Tacchi Quinto Vicentino (Vicenza)

Varcare la residenza storica Villa Tacchi di Quinto è come entrare in un ambiente senza tempo, in cui il passato incontra il futuro, in cui l'antica struttura si combina con la contemporaneità degli arredi. Dotata di piscina e grande giardino è una delle più gettonate.

Menù da 95€ - Capacità 300

Villa Canal Grumolo delle Abbadesse (Vicenza)

Tra le verdi siepi di un bosco e l'azzurro delle fontane si trova Villa Canal, location ubicata a pochi passi da Vicenza, ideale per trascorrere il giorno più bello, all'interno si trovano quattro saloni affrescati. Qui il catering lo scelgono gli sposi. Affitto da 600€ - Invitati 1 - 600

Villa Manin Cantarella Noventa Vicentina (Vicenza)

Villa Manin Cantarella ha l'atmosfera ovattata e sfarzosa del '500, un vero salto nel tempo alla scoperta di atmosfere e fasti indimenticabili. Antica dimora di nobili famiglie veneziane.

Menù da 75€ - Invitati 20 - 220



Ca' del Sole Arcugnano (Vicenza)

Ca' del Sole non è una villa, assomiglia più ad un agriturismo di classe, ma è tra le più richieste per l'incantevole giardino, gli splendidi ed ampi spazi e gode di una bella vista sulle colline.

Menù da 50€ - Invitati 50 - 150

Villa Traverso Pedrina Barbarano Vicentino (Vicenza)

Questa antica e suggestiva dimora risalente al XV secolo, immersa nel verde rigoglioso di un curatissimo parco secolare, racchiude angoli di grande bellezza ed offre una cucina impeccabile e gustosa per un perfetto ricevimento nuziale. Menù da 100€ - Invitati 30 - 400

Villa Bussandri Bassano del Grappa (Vicenza)

Villa Bussandri è una location storica, risalente al ‘500 con arredi originali, situata nel centro di un vastissimo parco. Dispone di diverse sale interdipendenti arredate con l’inconfondibile stile Bussandri di varie epoche, con mobili, quadri di celebri autori come Da Ponte e Veronese con arazzi di grande pregio.

Menù da 95€ - Invitati 2 - 200

Villa Curti Sovizzo (Vicenza)

Villa Curti è da molti anni la dimora storica più gettonata, ha spazi di grande bellezza e raffinatezza, un’ampia disponibilità di spazi tra gli interni della dimora e nei suoi incantevoli esterni e si presta per accogliere eventi in ogni condizione atmosferica. Un elemento importante è il fatto che il ricevimento si possa tenere anche dentro in caso di tempo brutto.

Affitto da 1.200€ - Invitati 60 - 300

Villa Il Palazzon Montegalda (Vicenza)

Nella campagna veneta, Villa Il Palazzon è un'antica residenza del '600 completamente restaurata nel pieno rispetto del suo stile architettonico. Anche qui il catering lo scelgono gli sposi.

Affitto da 1.000€ - Invitati 30 - 300

New Entry: la Cantina Le Forge

Immersa nel paesaggio delle colline vicentine, con un terreno di dieci ettari su pietra lavica locale, la Tenuta Agricola Le Forge offre un favoloso ambiente country chic.

Le atmosfere dei vigneti, la sala interna, i giardini della tenuta, il forte il contatto con la natura e con il territorio, rende speciale questa location semplice ed elegante.

Affitto struttura a partire da 1.000€ - Nº di invitati fino a 160



La top list delle location preferite dai vicentini con oltre 4 stelle su 5

Cà del Sole - 4,6

Villa Tacchi di Quinto - 4,5

La Corte Di Casale - 4,4

Villa Manin Cantarella - 4,6

Villa il Palazzon - 4,4

Villa Chiericati Terreran - 4,6

Villa Michelangelo Vicenza - 4,5

Villa Godi Malinverni - 4,6

Villa di Montruglio - 4,5

VILLA CANAL - 4,5

I vicentini si rivolgono poco al wedding planner, preferiscono visitare i siti come matrimonio.com per farsi un'idea e andare poi con la mamma a parlare con i vari professionisti di un settore complesso che va dal fotografo, al fiorista, hair stylist, catering, musica, torta, bomboniere, inviti, vestiti.

Per sposarsi a Vicenza tutte le pratiche da fare in comune le trovate qui