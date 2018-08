"Livelon Beach": il lido storico dei vicentini lungo il Bacchiglione a Polegge

Un luogo ideale per rinfrescarsi dal caldo torrido estivo è a spiaggia storica di Vicenza è il "Livelon" lungo l'argine del Bacchiglione in Strada di Polegge. Come un vero lido marinaro è frequentato assiduamente dai vicentini tanto da anziani quanto da famiglie e giovani. C'è anche chi si farà il bagno nelle ore calde d'estate, anche se rimane il dubbio sulla sicurezza, visto che corsi d'acqua del Veneto non sarebbero balneabili. Ingresso libero.

IL LIVELON: ARENILE LOW COST. Per i vicentini il Livelon è l'arenile low-cost per eccellenza come oasi naturale lungo gli argini nella zona di Polegge in piena campagna, dove poter trascorrere qualche ora di relax e anche tuffarsi nelle acque fluviali del Bacchiglione, quando la calura comincia a farsi sentire. Una soluzione economica a due passi da Vicenza per una piccola vacanza. E' possibile cucinare carne al barbecue nelle zone limitrofe.