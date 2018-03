Le "Mamme No Pfas" premiate a Roma

Le "MAMME NO PFAS" hanno ritirato a Roma il premio DONNE, PACE e AMBIENTE Wangari Maathai VII edizione indetto dall'associazione A SUD in collaborazione con la "Casa Internazionale delle Donne" e il patrocinio della Camera dei deputati.

Il premio ha l'obiettivo di testimoniare e dare un riconoscimento istituzionale alle donne impegnate in Italia nelle battaglie in difesa della pace, dei diritti in genere e dell'ambiente. Quattro realtà italiane riceveranno come riconoscimento per il loro impegno civile e politico, i premi ARIA, ACQUA, TERRA e FUOCO, per la tutela di un bene comune.

Ad assegnare il premio è stata una commissione allargata formata da rappresentanti di organizzazioni, associazioni, comitati e centri anti-violenza che ha scelto il nostro gruppo "Mamme No Pfas" come una delle 4 realtà da premiare.