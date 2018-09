Lavori in viale Risorgimento Nazionale

Tra le 21 di questa sera, mercoledì 19 settembre, e le 6 di domani, giovedì 20 settembre, verrà asfaltata una corsia di viale Risorgimento Nazionale che si presenta particolarmente ammalorata per la presenza di buche e sconnessioni di vario tipo. Si tratta della corsia di sinistra nella carreggiata che da viale Fusinato conduce a piazzale Fraccon. Il tratto interessato dall'asfaltatura sarà quello da viale Dante a via Boccaccio. Quest'ultimo, durante le lavorazioni, verrà chiuso alla circolazione per l'intera carreggiata.