"Lasciata da sola a seguire bambino autistico"

Una studentessa di 18 anni lasciata sola a occuparsi di un bambino autistico: "Non ho alcuna formazione specifica e l'assistente sociale non c'è".



Una notra lettrice, studentessa in Servizi socio-sanitari all'Istituto Montagna, sta affrontando il suo periodo di Alternanaza Scuola-Lavoro in un centro estivo che si svolge in una piscina di un comune dell'hinterland ma l'esperienza si sta rivelando difficile e densa di preoccupazioni. "I bambini iscritti sono circa 120 e lavoro con altri 9 animatori. A me è stato detto di occuparmi di questo ragazzino disabile che, a giugno, era seguito anche da un assistente sociale, oltre che dal personale. Da luglio, invece, l'operatore non si è più presentato e io sto avendo non poche difficoltà a gestire il bambino".



Per seguire le persone affette da autismo, infatti, è necessario seguire corsi appositi. E' di 4 anni fa il caso della maestra di Barbarano che seviziava un alunno che presentava questo tipo di problematica e le drammatiche immagini registrate dai carabinieri fecero scalpore in tutta Italia.



"Sono molto in ansia - conclude - Anche perchè, se si dovesse far male, e purtroppo il rischio è molto alto, di chi sarebbe la reponsabilità?"