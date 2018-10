La prevenzione e il contrasto ai CyberCrime : prime azioni in sinergia tra la Polizia di Stato e BOXXAPPS

Il Protocollo siglato in data 21 Giugno tra il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni e dall’Amministratore Unico della BOXXAPPS, Doro Luciano, prende vita con i primi due incontri informativi organizzati presso Enti Pubblici nel mese di Ottobre nelle giornate di giovedì, circa alle 10, nel Comune di Chiampo e di giovedì 18 presso la Sede della Provincia di Verona

Gli eventi hanno lo scopo di condividere procedure e informazioni utili così da poter aumentare la capacità di prevenzione e contrasto dei reati e dei crimini informatici in un ambito in continua evoluzione come il cybercrime.

Una tematica di grandissima rilevanza nel contesto attuale in cui i servizi indispensabili ai cittadini vengono sempre di più erogati dalla Pubblica amministrazione, attraverso reti , sistemi informativi e piattaforme Web. L’intento degli incontri è quello di divulgare, anche e soprattutto ,negli Enti Pubblici, il concetto di sicurezza IT attraverso l’adozione di idonee misure organizzative ISO, già utilizzate a livello internazionale per la protezione dell’informazione.

Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pochi giorni fa durante la riunione dei Capi di Stato in Lettonia, ha ricordato che vi sono responsabilità dello Stato per contrastare queste insidie informatiche, perché si sono moltiplicate le minacce che riguardano non soltanto la sicurezza dello Stato ma anche quella dei singoli cittadini e del lavoro complesso organizzato in società.

Ed è proprio in quest’ottica che Boxxapps grazie alla diponibilità della Polizia di Stato, ha organizzato i primi incontri convocando in primis i Soggetti Pubblici interessati per promuovere la difesa dell’informazione e sensibilizzarli sull’importanza dell’aumento delle attività necessarie alla difesa dei singoli cittadini investendo in adeguate politiche di sicurezza. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, Specialità della Polizia di Stato, mai come quest’anno, anche in occasione del Ventennale della sua istituzione, si fregia di “innovazione e dinamismo” fondamenti di un patrimonio in continua evoluzione per la protezione delle Infrastrutture Critiche che vede nella formazione/informazione degli enti un punto importante per il contrasto ai crimini informatici