La pizza napoletana più buona: scopri le top 4 assolutamente da provare a Vicenza

LE 4 PIZZERIE DI VICENZA

E' impossibile passare una settimana senza mangiare una pizza, e oramai non si accetta più la qualità dozzinale di una volta, ora vogliamo la bontà napoletana.

Per fortuna ci sono alcune pizzerie nel vicentino che cercano l'eccellenza e di far felice il cliente con una esperienza gustativa. Alla ricerca continua di abbinamenti, impasti, ingredienti che vengono da piccoli produttori e zone doc; le pizzerie di nuova generazione hanno messo al primo posto la qualità. Non siamo Alessandro Borghese ma osiamo fare lo stesso la nostra lista delle migliori 4 Pizzerie di Vicenza.

Simbolo del Made in Italy ovunque, patrimonio Unesco, vera ossessione nazionale, la pizza napoletana è storia e orgoglio dei pizzaioli partenopei che portano la tradizione dell’impasto soffice nel mondo, tanto che si trova a Londra, ma è napoletana, la migliore pizzeria d’Europa.

La storia: nel 1889 si fece la prima margherita, in occasione della visita a Napoli di Re Umberto e della Regina Margherita, Raffaele Esposito, il miglior pizzaiolo dell’epoca, realizzò per i sovrani tre pizze: la pizza alla Mastunicòla (strutto, formaggio e basilico), la pizza alla Marinara (pomodoro, aglio, olio e origano) e la pizza pomodoro e mozzarella i cui colori richiamavano volutamente il tricolore italiano (Rosso, Bianco e Verde). La sovrana apprezzò così tanto quest’ultima da voler ringraziare ed elogiare il pizzaiolo per iscritto. Per tale motivo e per contraccambiare Esposito diede il nome della Regina alla sua creazione culinaria, che da allora si chiama: “Pizza Margherita”.

E a Vicenza dove vai ad assaggiare la vera Margherita napoletana?

Ecco le pizzerie assolutamente da provare.



Pizza Anima e Core: Acqua & Farina

Pizzeria napoletana top. Pizza buonissima sotto tutti i punti di vista: impasto, cottura e farcitura e per finire c’è la pastiera, il giusto coronamento dolce per una serata come a Napoli.

Rosario Giannattasio giunge a Vicenza nel 2001, portando con sé i sapori, le tradizioni e l’esperienza maturata nella sua terra d’origine, pizzaiolo fina da piccolo, impara la tecnica e ci mette passione, studia i processi di fermentazione e idratazione dell’impasto capaci di rendere la pizza delicata, ma anche saporita e un impasto leggero, gustoso e digeribile.

Nel 2018 apre Acqua&Farina in città un posto piccolo, dove socializzare e gustare il frutto della sua ricerca: Soffio di Grano il cui nome ne anticipa la leggerezza e genuinità, unita ai saporiti ingredienti e alla creatività delle pizze proposte dal nostro Rosario.

Acqua&Farina

Via Vaccari, 110 - 36100 Vicenza

0444 964960

-------------------------------------------



Pizza meraviglia: Il Giglio 3

Il guru della pizza. Catello tutto il sapere degli impasti.

Una gioia per gli occhi e il palato la burrata posta al centro del disco e grande attenzione alle verdure stagionali come gli asparagi bianchi di Bassano, assolutamente da provare.

Pizze molto innovative e buonissime, senza "effetto chewingum", pizza fritta spettacolare, genere napoletano quindi bordo alto, diametro piccolo. Una pasta soffice dentro e croccante fuori. Farcitura fatta con ingredienti di ottima qualità (non dozzinali), digeribilità incredibile e tutti i dolci della tradizione napoletana: Babà, Caprese, Pastiera.

Anche il luogo è ben curato, anche se rumoroso e da fuori non rende bene l'idea.

Però dovete entrare e mangiare, e il mangiare è di qualità decisamente superiore.

Servizio veloce nonostante l'affollamento, è sempre meglio prenotare prima. Un plauso alla gentilezza del ragazzo che prende gli ordini.

Pizzeria Giglio 3

Via Santa Maria, 64 - 36030 Sarcedo VI

Telefono: 0445 884187

--------------------------------



Pizza verace: Spaccanapoli Vicenza

"Io sono un pizzaiolo napoletano Doc, cresciuto con il ragù della domenica fatto dalla mamma..."

La pizza più simile a quelle delle pizzerie napoletane, per gli amanti della pizza col cornicione! Impasto decisamente digeribile e gustoso, ingredienti di assoluto livello. Finalmente una passata di pomodoro con un sapore autentico e la margherita (volendo con aggiunta di mozzarella di bufala) è la pizza da assaggiare assolutamente.

Ingredienti di qualità, ottima pasta alta, morbida e fragrante, che sottende ad una cottura veloce in un forno ad elevata temperatura.

Locale fresco e luminoso, moderno, servizio cortese e veloce. Prezzo adeguato alla pizza fatta con farina di tipo 1 nobilgrano e tutti gli ingredienti che vengono da Napoli.

Dolci come pastiere, capresi, delizie al limone chiudono il pasto con viva soddisfazione di chi li assaggia.

Spaccanapoli Vicenza

Viale della Pace, 254

Vicenza

Telefono: 0444 303329

----------------------------------

Pizza e baccalà: Pizza Lab

Qui si incontrano il meglio della tradizione napoletana con l’innovazione vicentina.

Pizza classica napoletana con impasto semi-integrale, e dagli ingredienti preparati freschi ogni giorno. La pizza è contornata da una selezione accurata di birre artigianali dai gusti che vanno dal classico al più ricercato.

Che dire... la pizza con impasto napoletano recentemente è parecchio di moda, ma è una di quelle mode sane e da incentivare!

Da provare la "Fish and Chips", pizza bianca con cipolla, patate e con bordo ripieno di baccalà mantecato; e la " Smoke " con burrata affumicata e speck. Oppure consiglio: bianca con fior di latte di Agerola, burrata, evo e crudo di Montagnana; e per chi ama i gusti delicati la fior di latte di Agerola, pomodorini, parmigiano, basilico, e il cornicione ripieno di ricotta.

Partendo dal fatto che la qualità dell'impasto è superiore, anche la combinazione degli ingredienti (anch'essi di straordinaria qualità) è davvero azzeccata e per niente banale.

Il costo si aggira attorno ai 10€ per ogni scelta di pizza; un importo più che commisurato alla qualità del prodotto.

Il locale è piacevole e adatto a cene in compagnia.

Pizza Lab

Via Saviabona, 106 - Monticello Conte Otto VI

Telefono: 334 317 6132

Foto: Facebook