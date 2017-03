La pedalata urbana con stile: la Tweed ride arriva a Bassano

Dopo tappe in tutta Italia, la manifestazione arriva, per la prima volta, a Bassano sabato 25 Marzo. Ed è subito Tweed mania! Il Tweed Ride Italia arriva a Bassano per la prima volta sabato 25 Marzo all'interno della manifestazione Bassano Bike Vintage.



Per condividere la naturale eleganza della bicicletta, una competizione stilosa riservata a mezzi e abiti, un contest aperto alle bici dal 1900 al 1990, da passeggio o da corsa anche nuove ma dall'estetica vintage. L'abbigliamento - fattore fondamentale in un Tweed Ride - sarà di tipo Inglese ed Italiano dai primi del '900 fino agli anni '40, compreso abbigliamento vintage da corsa. Il percorso toccherà i luoghi più caratteristici dal punto di vista storico-artistico della città di Bassano. A scandire il tempo della pedalata ci saranno piacevoli soste a suon di swing a cura dei ballerini di Bassano Swing Out; al seguito dell'allegra carovana di biciclette anche i soci dell'Associazione Steampunk Nord-Est che per l'occasione sfoggeranno vestiti vittoriani. Arrivo presso il Parco Ragazzi del '99 per il tradizionale picnic all'inglese e le premiazioni degli abiti e bicicletta più belli con i premi offerti dai nostri partner.



L'evento ha lo scopo di dimostrare che la bici è la vera alternativa urbana per quelle città che desiderano essere sostenibili. Per partecipare basta una bici (d'epoca o moderna) e un abbigliamento consono. Sono graditi ma non necessari infatti, pantaloni alla zuava, bretelle, maglie e giacche sulle tonalità marrone e marroncino per gli uomini. Per le donne camice di seta, acconciature raccolte e gonne larghe e comode in tweed o tartan. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale del Tweed Ride Italia (www.tweedride.it/booking) fino ad esaurimento ticket. Per qualsiasi info o chiarimenti potete scrivere a booking@tweedride.it o info@tweedride.it o visitare la nostra pagina facebook Tweed Ride Italia.