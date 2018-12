Natale Biancorosso: arrivato il kit di prodotti ufficiali targati LR Vicenza

E’ arrivato il kit di Prodotti Ufficiali targati LR Vicenza per un Natale biancorosso. Da domani, venerdì 14 dicembre dalle ore 18, i prodotti saranno acquistabili online sul sito della società grazie alla collaborazione con Nexidia e con Gestionionline.net che si occuperanno della gestione e della spedizione degli articoli che verranno ordinati.

"Questo - comunica la società - è un primo assaggio natalizio dell’offerta di prodotti che sarà poi ampliata nel catalogo ufficiale LR Vicenza in uscita nei prossimi mesi!”.

La consegna dei prodotti entro il 24 dicembre sarà garantita per tutti gli ordini effettuati entro le ore 12 di mercoledì 19 dicembre. I prodotti saranno inoltre disponibili in occasione delle gare interne di sabato 15 dicembre e di mercoledì 26 dicembre, grazie a due postazioni dedicate all’interno della Tribuna Centrale e nel piazzale di Via Natale Del Grande nello spazio tra Distinti e Curva Sud.