L'Artusi di Recoaro vince il Cooking Quiz

Arancione, verde, blu e giallo: sono i colori che mercoledì hanno dipinto il Teatro Persiani di Recanati per la Finale Nazionale della 1^ Edizione di COOKING QUIZ. Un evento caratterizzato da cultura, collaborazione, ed attenzione.



Prima della gara sono arrivati i saluti di numerose personalità che hanno riservato consigli e incoraggiamenti ai giovani studenti degli istituti partecipanti. Emozionante la testimonianza di Michele Casali, “patron” del Format insieme ad Alvin Crescini: l’Amministratore Delegato di ELI-PLAN Edizioni che ha voluto trasferire ai ragazzi la propria esperienza, consigliando di non rimandare mai le occasioni, le opportunità o le scelte che la vita porrà loro davanti, ma di afferrare tutto con decisione cogliendo sempre l’attimo.



Altrettanto incisivo il discorso di Domenico Guzzini, titolare del brand mondiale Fratelli Guzzini: “Mettete il cuore e la passione in ciò che fate perché a volte i desideri si avverano”. Sono intervenuti anche Ivano Montenove di Tobago in rappresentanza di GIBLOR’S, Attilio Stacchiotti titolare di da CAPITA’ Mondo Casa, Antonio Centocanti per Brand Food Marche ed in chiusura per la premiazione dei vincitori il Sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo che si è complimentato con le aziende locali che hanno creduto in Cooking Quiz e con gli organizzatori. Pratiche e coinvolgenti le spiegazioni delle risposte dello chef Alessandro Masia e del docente Fabio Amedei intervenuti in rappresentanza di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Al termine delle due batterie di domande hanno trionfato i ragazzi della 4^C3 dell’IPSSAR P. Artusi di Recoaro Terme che si sono aggiudicati premi prestigiosi.



Al secondo posto la 4^KD dell’IPSSEOA D. Rea di Nocera Inferiore, mentre la classe 4^C dell’I.S Magnaghi ha conquistato il terzo posto. Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in teatro alternando momenti di grande attenzione a pause divertenti. ELI-PLAN Edizioni e Peaktime Marketing & Comunicazione in collaborazione con ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana sono gli autori del progetto: un modo per avvicinare i futuri chef ad una sana e corretta alimentazione partendo dai fornelli. Si ringraziano: Piazza, Giblor’s, Citrus l’orto italiano, La Campofilone, Cucinoteca, Brand Food Marche, Guzzini, MED GROUP, UNIPOL SAI e Recina Assicurazioni, Si con Te Supermercati Le Grazie, Recanati.



COOKING QUIZ è in onda su Canale Italia (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 937) dal lunedì al mercoledì alle ore 19,30, in replica su CANALE ITALIA 4 (canale 284) dal martedì al giovedì alle ore 06,30.