La famiglia Elkann chiude la vacanza veneta a Vicenza

Non era facile riconoscerlo senza l'abituale impeccabile suit, sostituito da una T-shirt e sgragianti pantaloni rossi, ma l'erede dell'impero Agnelli è difficile che passi inosservato.

Tanta è stata la sorpresa e l'emozione delle signore Boscolo quando John Elkann, la moglie Lavinia Borromeo e i tre figli hanno varcato la soglia della storica gastronomia Il Ceppo, in corso Palladio per mangiare qualcosa. I tavolini a disposizione erano già pieni e così la famigliola ha acquistato del cibo take away e si è accomodata sui gradini di Casa Cogollo per pranzare.

La famiglia Elkann è in Veneto da qualche giorno e hanno scelto Vicenza come tappa di avvicinamento a Torino dove, la sera stessa, ci sarebbe stato l'esordio di CR7 allo Juventus Stadium.