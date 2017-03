Gli "Interrogativi dell'esistenza umana" di padre Albino Michelin

Il titolo presenta già da solo il contenuto di questo libro uscito nel gennaio 2017, autore Albino Michelin. Esso non è scritto solo a due mani, quelle dell’autore, ma da tante ed innumerevoli mani di persone che nella vita quotidiana, sulla strada, in piazza, nei bar, o spinti dalla curiosità si pongono delle domande, che in un mondo tanto complesso come il nostro rimangono allo stato confuso.

L’autore è un missionario della congregazione Scalabrini che dal 1956 opera in Svizzera a servizio dell’emigrazione e dell’immigrazione, e dal 1982 risiede in Affoltern a. A.(ZH). E’ da sempre appassionato analista del costume, dell’etica, della fede nella sua doppia accezione di spiritualità e di religiosità popolare. Nell’ultimo ventennio ha pubblicato oltre un migliaio di articoli, dei quali piu’ di 250 qui riuniti.

E con ciò l’autore intende anche suo dovere restituire quanto dalla gente ricevuto come esperienza di vita. Gli argomenti possono partire pure da fatti di cronaca, ma con una riflessione di fondo che supera quindi i confini del tempo per restare sempre attuaIi. Il libro di 814 pagine non deve spaventare né scoraggiare, non è un romanzo da leggersi d’un fiato dall’inizio alla fine. In quanto letto un articolo (o interrogativo) il volume può essere messo a risposo e ripreso ad una prossima occasione.

E’ un compagno di vita, ha bisogno di riflessione e di pause. Con però una sua logica che viene sviluppata in 23 capitoli, di cui un breve riassunto.

L’importanza di conoscere se stessi-Evoluzione e spiritualità-La permanenza delle religioni non ostante diversità e conflittualità-La fame e la sete di miracoli-Come leggere le 2.280 apparizioni della Madonna in Europa e specie in Italia- L’Importanza di formarsi una coscienza- Cattolici, ortodossi, protestanti l’inutile strappo. Preti sposati e donne preti-L’abuso delle apocalissi e dei castighi di Dio-La fede come terapia–La famiglia e le famiglie -L’omosessualità’, dal rogo al rispetto-Europa dalle radici cristiane, colonizzazione e traffico d’armi-Monolitismo della chiesa cattolica: pregi e difetti. -Islam ed Europa, storici rancori. -Ecologia e cura dell’ambiente-Integrazione dei popoli-Semi di speranza*

La presentazione del libro da parte dell’autore avrà luogo a Bassano del Grappa, libreria Cedis, (I°piano) Via Jacopo da Ponte 41 venerdi 24 marzo ore 20.30.Il Libro al costo di Euro 18 è acquistabile dal 25 marzo presso la stessa libreria. Il ricavato a favore dell’emergenza profughi.