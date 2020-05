"Indossa la solidarietà", tre magliette ed una mascherina per chi è in difficoltà

Tre magliette ed una mascherina dalla grafica originale e con slogan accattivanti danno vita alla nuova iniziativa "Indossa la solidarietà". Protagonisti sono la Basilica palladiana, simbolo indiscusso della città e di una rinascita culturale e turistica, e i colori biancorossi nel cuore di tutti i cittadini.

Proposta da Panda Print, l'iniziativa prevede che il ricavato dalla vendita venga devoluto a favore di #VicenzaSolidaleCovid19, la campagna di crowdfunding a cura dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per l'acquisto di beni di prima necessità destinati a cittadini e a famiglie in difficoltà e per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per i volontari.

"Ho accolto fin da subito con entusiasmo la proposta della creazione delle tre magliette e di una mascherina per solidarietà - ha dichiarato l'assessore alla cultura Simona Siotto -. È una modalità simpatica e creativa per donare in questo momento di difficoltà, valorizzando l'immagine della città. La Basilica palladiana, il nostro gioiello, che ora è chiusa ma che è sempre un piacere per gli occhi ammirare passeggiando lungo piazza dei Signori, raffigurata nelle magliette e nella mascherina, sarà d'auspicio per un ritorno, spero rapido, alla vita di sempre, godendo delle nostre bellezze e respirando cultura a pieni polmoni".

"Ringrazio gli ideatori di questo originale progetto che andrà a sostenere l'importante iniziativa #VicenzaSolidaleCovid19 a supporto delle persone in difficoltà, particolarmente colpite dall'emergenza - è intervenuto il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto -. Invito quindi i cittadini ad acquistare magliette e mascherina, indumenti utili e nello stesso tempo simpatici e significativi, con cui sarà possibile contribuire in maniera concreta ad un importante progetto".

"A seguito dell'esaurimento dei fondi per l'erogazione dei buoni spesa, sono aumentate le richieste di pacchi spesa - ha spiegato poi il Tosetto -. Ciascuno di essi contiene beni alimentari freschi e a lunga conservazione, per un peso complessivo di 40 chilogrammi, frutto di donazioni. In caso di necessità i beni vengono acquistati attraverso #VicenzaSolidaleCovid19, la campagna di raccolta fondi che ha raggiunto i 46 mila euro. Ad oggi sono 956 i nuclei familiari aiutati per un totale di 3161 persone".

La grafica delle tre magliette e della mascherina è stata ideata e realizzata da Gianna Sartori che insieme Panda Print hanno sviluppato il progetto.

Sono tre i differenti temi riprodotti nelle magliette. Una è dedicata agli appassionati di sport con lo slogan "Non dare un calcio alla vita. Mantieni la distanza", sullo sfondo lo stadio Menti stilizzato con sovrapposte le inconfondibili righe bianco rosse che rimandano alla squadra della città, il Vicenza Virtus.

La Basilica è protagonista delle altre due magliette: abbinata ad un cuore con lo slogan "Se ti ami ci ami", o ad elementi geometrici con "ViC'Ènza".

Nella mascherina, viene riprodotta nuovamente la Basilica palladiana con lo slogan "Vicenza sempre in piedi".

Le magliette saranno in vendita nel negozio Panda Print in via Cesare Battisti da martedì 19 maggio, aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Le magliette si potranno acquistare a 15 euro e la mascherina a 10 euro. L'intero ricavato verrà devoluto a #VicenzaSolidaleCovid19 una volta detratto il costo del materiale e della lavorazione. Peranto, rispettivamente verranno versati nel conto corrente solidale 9 e 5 euro.