Il tifoso incontra Pablito e scoppia in lacrime

Questo il post di Massimo Anselmi alla vigilia dell'incontro con il suo idolo:

41 anni .

Un conto alla rovescia cominciato nel 1978,quando il mio idolo Paolo Rossi tappezzava con i suoi poster la mia stanza di bambino .

Il mitico Pablito! Un idolo che ho sempre ammirato e mai conosciuto . Un idolo che ho sempre difeso e che mi ha sempre ripagato (Mi prendevano in giro quando,nelle prime partite del mondiale Spagna 82, non era in gran forma , poi tutti zitti quando ci ha fatto vincere il titolo diventando capocannoniere del torneo. Che ricordi!!!).

Tra poco, il mio sogno di bambino di conoscere Paolo Rossi potrebbe avverarsi.

Il conto alla rovescia partito 14975 giorni fa (ho tenuto conto anche degli anni bisestili),oggi è arrivato a -2 (faccio fatica a crederci).

Non so quale reazione potrei avere nel vedermelo davanti dopodomani.

Vorrei dirgli milioni di cose: "Grazie per aver portato il Vicenza così in alto", "Grazie perchè è merito anche tuo se oggi tifo Lane "," Grazie per averci fatto vincere i mondiali","Grazie perchè non ti sei mai dimenticato di questi colori", "Grazie per il tuo buon carattere sempre gentile e disponibile"Grazie ......grazie ....grazie.....

Parole facili da pensare in una stanza da solo,ma che sicuramente non potranno uscire nell'agitazione del momento.

E allora?

Mi verrà una paralisi alle corde vocali e farò scena muta come quando mi interrogavano a scuola?

Mi comporterò come quei concorrenti che si mettono a piangere nei reality?Con mio figlio che ,nella sua ingenuità,potrebbe preoccuparsi pensando ad una mia improvvisa disperazione?

Sarò arrestato dopo scenate isteriche tipo fans dei Beatles anni 60 ?

Oppure svenirò dall'emozione,(pure la tensione prepartita con la triestina potrebbe avere il suo peso) senza aver immortalato con almeno una foto questo incontro atteso da secoli ?

Mah? Chi vivrà vedrà .

Quando c'è di mezzo qualsiasi avvenimento che ha a che fare con il Vicenza, faccio fatica a controllare le emozioni (anzi non le controllo proprio per niente).

Ora preferisco non pensarci( Siiiii ciao!!) e andare al bar di Bastida a prendere una camomilla . Anche se di secondi ne mancano tanti , mi sto facendo prendere dall'ansia.

Certo che ,dopo aver realizzato il mio sogno, potrei anche andarmene tranquillo; anzi no! Già da lunedì sono pronto a rincorrere o meglio a sperare nel sogno successivo .

Dopo Campioni del mondo grazie a Rossi

LANEROSSI VICENZA CAMPIONE D'ITALIA Grazie a Rosso!!!

P.S. Un enorme GRAZIE alla presidentessa del club Giancarlo Salvi Anna Belloni per aver realizzato l'ennesimo sogno biancorosso e a Marisa del CCCB per avermi procurato i 3 biglietti in curva (io moglie e figlio piccolo)

A DOMENICA E SEMPRE FORZA LANEEEEEEEEEEE !!!!!!!!