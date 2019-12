Regali di Natale 2019: le idee per fare felice la mamma (e non solo)

Stai pensando a cosa regalare a un’amica, alla sorella o alla mamma? Per semplificarti il compito, abbiamo selezionato tra le offerte più interessanti. Natale è sicuramente il periodo perfetto per ricordare quanto vogliamo bene a qualcuno e quanto siamo grati alla mamma per l'amore incondizionato che ci dona ogni giorno. E' anche vero però che ogni anno iniziamo in questo periodo a pensare quale potrebbe essere il regalo perfetto, e soprattutto originale con il quale stupirla. Quest'anno niente paura, vi aiutiamo noi con i nostri consigli!

Ecco di seguito, una selezione di idee con le quali regalare un sorriso alla propria mamma:

La macchina del caffè De'Longhi Magnifica ESAM 4200.S EX1 ti permette di avere il caffè espresso come fatto al bar. In questa elegante versione, si adatta perfettamente ad un ottimo regalo di Natale per la mamma. E' utilizzabile anche con caffè macinato.

Il Borsone da Viaggio di ASHWOOD in vera pelle è l'ideale per le mamme dinamiche che amano girare il mondo. Questa fantastica borsa dalla linee morbide è realizzata con tanta pelle soffice a pieghe, liscia ed elegante. L'ottimo taglio e i particolari in ottone antico conferiscono a questa bella borsa il suo carattere unico e attuale. L'interno è completamente foderato in tessuto rigato e leggermente imbottito per dare un ulteriore tocco di eleganza.

Questa candela in formato da 650 ml ne assicura la lunga durata per arricchire di piacevoli aromi le serate con gli amici e le giornate di relax. E' prodotta in America con paraffina di alta qualità e preziosi ingredienti provenienti da tutto il mondo. Ogni stoppino viene raddrizzato manualmente per assicurare l'alta qualità nell’utilizzo.

Per le mamme che amano prendersi cura della propria persona, una possibile idea regalo è la maschera esfoliante in argilla pura. Un'associazione di tre argille minerali arricchita con Alga Rossa, per un'azione levigante e che restringe i pori della pelle.

Immancabile nell'armadietto bagno di ogni donna è il Braun Epilatore Silk-épil 9. Un ottimo sistema di epilazione ed esfoliazione 4-in-1: epilazione più veloce e precisa, testina radente per le aree sensibili, 2 diverse spazzole esfolianti per il corpo per una pelle radiosa e liscia per molte settimane.