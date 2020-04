Hobby ai tempi del virus, «Resto a casa ma non rinuncio al golf»: la partita in 20 mq

Mancano caddie, prato verde e buche. Ma il resto, guanti, ferri e anche un ibrido ci sono. E si può, se non proprio giocare, almeno allenarsi per non perdere la mano e oliare la precisione necessaria per il golf. Il golf, uno sport che per definizione ha bisogno di ampi spazi ma che per necessità - come lo è sicuramente una pandemia - qualcuno riesce ad adattare alle circostanze. È il caso di un signore, golfista appassionato e convinto, che in pieno centro a Vicenza ha adattato il suo cortiletto di circa venti quadrati e chiuso da quattro mura, a mini campo dove poter giocare.

La mazza è professionale e la pallina pure. I tiri sono potenti ma non ci sono buche, niente erba. A terra il cortiletto ha per terra del cotto da esterno e non si può bucare. Per questo il golfista vicentino ha messo un telo triplo di pvc nel muro dirimpetto all'entrata del cortiletto, sorretto da una robusta impalcatura. La palla è legata a un filo la cui altra estremità è fissata a terra, per evitare di ferirsi con un pericoloso rimbalzo. La posizione del golfista è professionale, il tiro è potente, la pallina fora il telo e basta tirare il filo per recuperarla. L'etichetta? Beh, ci deve essere silenzio quando uno tira. E per quello, di questi tempi, non ci sono molti problemi...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.