Stelle Michelin, stop a Cracco ma un altro vicentino entra nel firmamento

Molte le stelle nel firmamento della cucina italiana secondo la Guida Michelin 2019 la cui anteprima è stata presentata a Parma. Sono 367 i ristoranti italiani premiati, 318 dei quali a una stella, 39 a due e 10 a tre.

Nel Vicentino tutti riconfermati i ristoranti. In pole position La Peca di Lonigo dei fratelli Pierluigi e Nicola Portinari che detiene il primato di miglior ristorante berico con due stelle. Il Casin del Gamba di Altissimo di proprietà di Antonio Dal Lago è invece il ristorante vicentino con più anni di stelle (dal 1992). Per lui una stella assieme a la Macelleria Damini&Affini di Arzignano (chef Giorgio Damini), La Tana Gourmet di Asiago (chef Alessandro Dal Degan), la Stube Gourmet sempre di Asiago, l'Aqua Crua a Barbarano Vicentino, Spinechile a Schio (chef Corrado Fasolato) e El Coq di Lorenzo Cogo a Vicenza.

New entry nel firmamento Michelin è invece il vicentino Matteo Grandi, 28enne vincitore della prima edizione di Hell's Kitchen, che con il suo Degusto Cuisine di San Bonifacio si è portato a casa la sua prima stella. Grande delusione, invece per la "star" Carlo Cracco che non riconquista la sperata seconda stella con il nuovo locale in galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Lo chef di deve consolare con una segnalazione con la sua unica stella e la segnalazione per l'eleganza del locale.