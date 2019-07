Ginnastica al parco: scopri i nuovi corsi gratuiti a Parco Querini

E’ tempo di “Estate al parco”, l’iniziativa tanto apprezzata che ritorna per il dodicesimo anno a Parco Querini proponendo attività sportive gratuite tutta l'estate organizzate dall’ufficio sport dell’assessorato in collaborazione con associazioni e società sportive.

Nella grande area verde della città saranno a disposizione tre postazioni che consentiranno il contemporaneo svolgimento di attività differenti: “palco di porta Papa”, verso contra’ Chioare; “palco del tempietto”, nella zona retrostante la chiesa Araceli; zona “la radura”, entrando da via Rodolfi a destra verso l’ospedale.

Ogni giorno una pratica diversa e fino al 15 settembre si potranno sperimentare nuove attività o frequentare corsi già noti.

Dal lunedì alla domenica, infatti, saranno a disposizione corsi di Tai chi, Do in, Fit e motion, Wing Chun/Fast Combat, Jazzesercise, Power Yoga, Yoga integrale, Hatha yoga, Zumba, LongevityEnergetic®, Kung fu, autodifesa e infine si potranno eseguire esercizi psicocorporei e pratiche per la salute del corpo e della mente.

Mantenersi in forma anche d’estate è sicuramente un bene per il nostro organismo, per quanto possa sembra strano è davvero un ottimo periodo per ottenere progressi.

Lunedì

Tai chi

Dal 17 giugno al 4 agosto, dalle 19 alle 20.30, zona "la radura"

“ASD Armonia in Movimento” propone il Tai chi, un’antica arte marziale cinese di origine Taoista. Oggi diffusa in tutto il mondo, è considerata tra le principali discipline psicofisiche che, con movimenti lenti e mirati, crea armonia tra corpo e mente.

Do-in

Giugno e luglio, dalle 19 alle 20, zona "la radura"

Scuola internazionale Shiatsu propone Do-in: esercizi energetici per il benessere psico-fisico. Impariamo a rilassarci, attraverso l'antica arte orientale taoista, con esercizi di auto-shiatsu semplici ed efficaci. Il do-in può essere praticato da persone di qualsiasi età che desiderano mantenersi in salute attraverso una pratica dolce e non invasiva. Non sono richieste particolari abilità fisiche. Si consiglia di portare un tappetino per sedersi comodamente a terra.

Fit e motion

Giugno e luglio dalle 18.30 alle 19.30, "palco di porta Papa"

CSA propone Fit e motion, un fitness musicale che prevede attività cardiovascolare, tonificazione e stretching, con utilizzo di piccoli attrezzi. Portare un tappetino per gli esercizi a terra e dei manubri o pesetti.

Wing Chun/Fast Combat

Giugno, luglio e settembre dalle 19 alle 20.30, "zona Boschetto"

L'asd El Talisman Ritmo Latino propone un sistema di autodifesa adatto a tutti, efficace nella sua semplicità, antico ma al passo con i tempi. Il sistema non trascura la parte filosofica e culturale tipica delle arti marziali.



Martedì

Pratiche per la salute del corpo e della mente

Giugno dalle 10.30 alle 11.30, "palco di Porta Papa"

Negli incontri di benessere psicofisico con la psicologa Carolina, si sperimentano tecniche dolci di consapevolezza psicosomatica, lavoro sul corpo, respirazione e meditazione (mindfulness) utili per ridurrre lo stress e l'ansia. Si consiglia di portare un tappetino.

Info www.psicologacarolinadallepalle.it

Jazzercise

Giugno e luglio dalle 18.30 alle 19.30, "palco di porta Papa"

Il Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center propone l'originale primo programma di fitness al mondo. Musiche travolgenti e sempre aggiornate per un allenamento completo che fonde Pilates, Yoga, kickboxing, allenamento funzionale ed esercizi di tonificazione in una lezione di 55 minuti circa. In ogni sessione consumerai circa 800 calorie. I risultati? Muscoli tonici, ottima postura, linee snelle.

Tai Chi

Luglio e agosto dalle 18.30 alle 20, zona "Boschetto"

L'asd "La via del T'ai Chi" propone il Taiji Quan dello stile Yang, molto utile per preparare l'allievo sia da un punto di vista fisico (componente Yang) che mentale (componente Yin). Il risultato è un maggiore equilibrio psico-fisico.

Power Yoga

Giugno e luglio, dalle 19 alle 20.30, zona "La radura"

Officina Tribale Asd con Annalisa propone una pratica dinamica intensa basata sul vinyasa (movimento legato al respiro) e asana propedeutiche. Il corpo diventa più forte e flessibile e migliora la postura. Pratica adatta a tutti. Portare un tappetino.



Mercoledì

Yoga integrale

Dal 18 luglio al 12 settembre, dalle 18.45 alle 20, "zona Boschetto"

Ikaro Centro Salute propone con Elisa una pratica di postura in movimento collegata al respiro lento e delicato, mantenendo elasticità, flessibilità e donando equilibrio e forza, in armonia con la natura. Si consiglia di portare un tappetino.

Wing Chun/Fast Combat

Giugno, luglio e settembre, dalle 19 alle 20.30, "palco porta Papa". L'asd El Talisman Ritmo Latino propone un sistema di autodifesa adatto a tutti, efficace nella sua semplicità, antico ma al passo con i tempi. Il sistema non trascura la parte filosofica e culturale tipica delle arti marziali.

Esercizi psicorporei

Dal 19 giugno al 17 luglio, dalle 19.30 alle 20.30, "zona la radura"

Con Flora De Martino, psicoterapeuta, attraverso esercizi di bioenergetica si entrerà in contatto con il proprio corpo, lavorando sul movimento, sulla postura e sulla respirazione per diventare consapevoli delle proprie tensioni e aumentare la conoscenza di sè. Portare un tappetino e abbigliamento comodo.

Giovedì

Hatha yoga

Dal 20 giugno all'8 agosto, dalle 19 alle 20.30, zona "Boschetto"

L'Ass YogaChakra propone l'insegnamento dello Hatha yoga in cui la pratica di Asanas (posture fisiche di estensione e chiusura), i principi del Pranayama (padronanza del respiro), l'ascolto dello Swara (il ritmo dell'energia) guidano al benessere fisico e mentale. È opportuno portare un tappetino.

Strong by Zumba

Luglio dalle 18 alle 19, "palco di porta Papa"

Ikaro Centro Salute propone un'attività intensa per tonificare puntando a cambiare spesso disciplina, con lo scopo di scolpire, rassodare e modellare il corpo. Una disciplina per tutti, con una prima parte ad alto impatto cardiovascolare e una seconda meno dinamica, per scolpire in maniera armonica.



Venerdì

LongevityEnergetic®

Giugno e luglio e dal 26 agosto al 15 settembre, dalle 19.15 alle 20.30, "palco di Porta Papa"

ASD RAMSES propone LongevityEnergetic®. Ideato da Howard Y.Lee è un sistema integrato di movimenti e posture dal potere rigenerante e curativo, agisce su diverse aree del benessere psicofisico poichè dona quiete, risveglia la bellezza, riduce lo stress, permette di ritrovare equilibrio emotivo e psicologico, di migliorare le relazioni personali e professionali, favorisce il miglioramento e il recupero della salute. Adatto a persone di ogni età. Munirsi di tappetino e abiti comodi.

Ins. Marialuisa Toniato 3473647535

Info longevityenergeticvicenza@gmail.com

Sabato

Kung fu

Luglio dalle 18 alle 19, "zona la radura"

Miao Chan Kung Fu propone Kung fu: sotto la guida di un vero monaco shaolin, la pratica del Gong fu aiuterà a sviluppare coordinazione, equilibrio, forza e velocità. Questa disciplina permette agli studenti di crescere sia fisicamente, alternando gli esercizi di allungamento a quelli muscolari, sia mentalmente per sviluppare il carattere e raggiungere il corretto equilibrio psicofisico. Il Gong fu rappresenta l'origine di tutte le arti marziali da combattimento e le sue tecniche di difesa-contrattacco vengono tramandate da millenni. Una disciplina completa che sviluppa corpo e mente.



Domenica

Tai chi

Giugno e luglio dalle 9 alle 10.30, zona "La radura"

Asd Armonia in Movimento propone il Tai chi, un’antica arte marziale cinese di origine taoista. Oggi diffusa in tutto il mondo, è considerata tra le principali discipline psicofisiche che, con movimenti lenti e mirati, crea armonia tra corpo e mente.

Corsi di autodifesa

Luglio e agosto dalle 10.30 alle 12, zona "La radura"

La Asd Combat Dept Survival Fighting System propone corsi di Autodifesa basati su tecniche marziali derivate da Jett Kune Do, Kali, Brazilian Jiu Jitzu, Boxe e Kung Fu per gestire situazioni a rischio che possono presentarsi nel quotidiano. L'insieme di tecnica e tattica forma l'allievo a padroneggiare situazioni spiacevoli in modo dinamico e progressivo per ottenere una rapida risoluzione sicura ed efficace.

- Per alcune delle attività i partecipanti dovranno portare con sé tappetino, manubri o pesetti per gli esercizi di tonificazione.

- In caso di maltempo le lezioni saranno sospese, salvo indicazioni diverse degli insegnanti dei rispettivi corsi.

- Si ricorda che in caso di disinfestazione contro la zanzara tigre il parco sarà chiuso e le iniziative non saranno proposte.

- L’ufficio Sport si riserva la possibilità di apportare delle variazioni al calendario settimanale delle attività.

- Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda informativa sul sito del Comune Ginnastica al Parco Querini e la pagina Facebook "Ginnastica nei parchi" curata dalle associazioni