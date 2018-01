Nuovo album di Francesca Michielin: c'è anche una canzone ispirata al Lane

Il 12 gennaio arriverà sugli scaffali il nuovo album di Francesca Michielin dall'enigmatico titolo "2640" che lei stessa ha così spiegato sui social:

"2640 si assaggia, 2640 si piange, 2640 si incazza, 2640 si dice all'orecchio, 2640 si viaggia, 2640 si noleggia, 2640 si tifa allo stadio, 2640 non sta zitto. Mai"

Il lavoro, presentato oggi alla stampa in quel di Milano, contiene 13 tracce ed è stato anticipato da due singoli: “Vulcano” e “Io non abito al mare“. “2640 è un viaggio per imparare a comunicare!”, ha dichiarato la cantautrice vicentina che ha voluto esprimere con questa sua terza fatica la sua visione del mondo. Emblematica la copertina con il logo Δ∇Δ: tre triangoli colorati che stanno a indicare i tre temi del disco: vulcano per comunicare in maniera diretta; mare per imparare ad ascoltare; montagna per dar spazio all'immaginazione.

L'album ha visto la partecipazione di artisti come Calcutta, Dario Faini e Tommaso Paradiso dei The Giornalisti. E sul disco, firmato quasi interamente da Francesca, trova spazio anche "La serie B", una canzone ispirata al Vicenza Calcio e alla sua retrocessione come metafora di una delusione d'amore. Vien da dire: chissà se l'avesse scritta oggi dopo le recenti vicenti del Lane!

