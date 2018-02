Forza Nuova e Lotta Studentesca contro Vicenzatoday

Non è un'accusa, è una semplice constatazione: Vicenzatoday è un organo d'informazione di parte, estremamente fazioso, capace di infangare singoli, associazioni e movimenti, ovviamente se contrari alla linea editoriale del giornale stesso.

In questo ambito, Lotta studentesca e Forza Nuova hanno voluto pacificamente manifestare il loro dissenso, con uno striscione che recita "DA ANNI SCRIVETE FALSITA' VICENZATODAY ZERO DIGNITA'".

Un attacco politico che però non vuole nemmeno dimenticare la faziosità utilizzata da VicenzaToday anche in altre situazioni extra politiche, situazioni in cui sono stati attaccati singoli, associazioni o comunità vicine anche all'ambiente calcistico in città, in modo diffamatorio e senza un minimo di buonsenso