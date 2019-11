Le Filastrocche della tradizione vicentina per tornare bambini

Filastrocche per dormire, per la pappa e il bagnetto, per bambini e per chi vuole ricordare l'infanzia.

I piccoli adorando ascoltare, e anche imparare, filastrocche e canzoncine. Amano il rituale, la ripetizione, la musicalità delle parole in rima. Poco importa il significato: la filastrocca è andare in un altrove di gioco e fantasia.

L’importanza delle filastrocche per bambini

le filastrocche per bambini in rima insegnano come funziona il linguaggio: distinguono suoni, parole, ritmo e musicalità della lingua;

ripetendo le rime delle filastrocche i bambini imparano a parlare con voci diverse, animate, non “quotidiane”. Un giorno sapranno leggere in modo animato, nello stesso modo;

i bambini che ascoltano molte rime si abituano a fare delle “predizioni” sulle parole, cioè a immaginare – prima di sentirla per intero – come una parola terminerà. Questa competenza è molto importante nella lettura e nella comprensione dei testi;

le filastrocche insegnano ai bambini che le parole sono fatte di suoni o gruppi di suoni spesso comuni a più parole. Più tardi scopriranno che questi suoni hanno dei corrispettivi grafici, dei segni comuni;

i bambini quando ascoltano filastrocche e canzoncine costruiscono delle immagini mentali, il che serve a espandere la loro immaginazione.

Infine, ma non meno importante, canticchiare le filastrocche serve a creare un momento di intimità, positivo e rassicurante, a rinsaldare un legame affettivo, esattamente come avviene quando ci troviamo a leggere le favole ai bambini.

Ecco le più belle della tradizione vicentina

Manìna bèa

Fata a penèa, dove sito stà? Da ‘a nona. Cossa gheto magnà? Pan e late. Gate gate gate

Bati bati le manìne, che arìverà ‘l papà, el porterà i momòni e (nome del bambino) ‘i magnarà.

dal popa', cosa te galo dà: pan e late gate gate gate

Deo deolin, campo marin, persego seco, corno de beco.. ciocciobeeee

Deo deolin, questo va per vin, questo va per acqua, questo fa la fugassa e questo la magna tuta. Gate gate gate

Questa la dicevano le mamme accarezzando la mano per poi fare il solletico sul palmo.

Salto biralto me rompo el naso me rompo el viso... Salto xo dal paradisooooo

La bella lavandaia

Lava i fazzoletti per poveretti della città fai un salto faghene un'altro fa la riverenza fa la penitenza guarda in su guarda in giù dagli un bacio a chi vuoi tu

Ghe zera una volta Piero, se volta casca un figo Piero ze vivo, casca una rosa Piero se sposa, casca una soca Piero se Copa.

La Marianna

La vá in campagna la fá el caffè con la cioccolata, la Marianna xè innamorata,innamorata del dottor, la Marianna la fá l'amor, la fa l amor con il presidente, la Marianna gá male el dente,male el dente il maselaro, la Marianna la gá el gataro, el gataro masa forte, la Marianna la và alla morte.

Il fuocherello

Com'è gaio com'è bello nel camino il fuocherello, rosso giallo a lingue a sprazzi, tutto fiamma tutto razzi. Par che dica: su piccino vieni vieni qui vicino. No no no, che tu bruci ben lo so. Perciò caro fuocherello che scoppietti allegro e bello, ti saluto con la mano, ma da te sto ben lontano!

Volta la carta

Un limon massa fato, volta la carta ghe xè un mato, un mato da ligare volta la carta ghè xè un mare, un mare e na marina, volta la carta ghè xè nà gaina, la gaina fa cocodè, volta la carta ghè xè un re, un re e un rearo, volta la carta ghè xè un peraro, un peraro fa tanti peri, volta la carta ghè xè du sbiri, du sbiri che trà de cao, volta la carta ghè xè un pao, un pao dal beco rosso, volta la carta ghè xè un posso, un posso pien de acqua, volta la carta ghè xè na gatta, na gatta con i gatei, volta la carta ghè xè do putei, i do putei va in ostaria volta la carta la xè finia.

La storia dell'ucarea la xe corta ma bea con el cappeetto in cro', vuto che te la conta si o no? Non bisogna mai dir de no parche' la storia de l'ucarea la xe curta ma bea con el cappeetto in cro', vuto che te la conta si o no ? Si! Bisogna mai dir de si parche' la storia...... e avanti così finchè i bimbi non prendono sonno.

I gnocchi

Questa che impastava i gnocchi ne ha mangiati tanti e fa indigestione, arriva il dottore nonore popore dea mostaciore per farla visitar presto ciamare el prete nonete popete dea mostacete e farla confesar, alla fine gli scoppia la pancia e gli viene fuori tutti i gnocchi e suo marito li mangia e la canzone finisce così ze sta un bel maschietto nineto pipeto dea mostaceto

Ze anda'impastare I gnochi nonoti popoti dea mostacioti ze anda'impastare I gnochi sul campo del moin li ga fraca massa duri nunuri pupuri dea mustaciuri li fraca massa duri che nessuni poe magnar ne ga magna sette piati nonoti popoti..la bela che 'mpasta i gnochi... vien casa so marìo patio, sbasio, col muso da pio...

Ambarabà Ciccì Coccò

Ambarabà Ciccì Cocò

tre civette sul comò

che facevano l’amore

con la figlia del dottore.

Il dottore si ammalò

Ambarabà Ciccì Coccò

Le campane

Din don campanòn

le campane del Masòn

le sonava dì e note

le bateva zò le porte

Ma le porte xera de fero

volta la carta ghe xe un capèlo

un capèlo pien de piova

volta la carta ghe xe ‘na rosa

na rosa che sà de bòn

volta la carta ghe xe un limon

un limon massa fato

volta la carta ghe xe un màto

un mato da ligàre

volta la carta ghe xe un mare

un mare una marina

volta la carta ghe xe ‘na galina

na galina che fà cocodé

volta la carta ghe xe un re

un rea, un rearo

volta la carta ghe xe un peràro

un peràro che fa i piri

volta la carta ghe xe dù sbiri

du sbiri che trà de cao

volta la carta ghe xe un pao

un pao col colo rosso

volta la carta ghe xe un pòsso

un posso pien de acqua

volta la carta ghe xe una gata

una gata con du gatèi

volta la carta ghe xe tri putei

tre putèi va al’osteria

volta la carta, la xe finìa.

Scioglilingua

sì, la dise,

so, la dise,

che, la dise

lu, la dise,

xe, la dise,

là, la dise,

ma, la dise,

lu, la dise,

non, la dise,

sa, la dise,

che, la dise,

mi, la dise,

son, la dise

qua, la dise

Va detta velocemente, si fa a gara a chi riesce a finire senza che la lingua si inciampi.

Me compare Giacometo

El gaveva un bel galeto,

quando canta verse el becco

el fa proprio innamorar.

E quando El canta, canta canta

El verse el becco, becco, becco

el fa proprio, proprio, proprio

innamorar. (2 volte)

Ma un bel giorno la parona

par far festa agli invitati

la ghe tira e colo al galo

La lo mette a cusinar.

E la ghe tira, tira, tira

El colo al galo, galo, galo

e la lo mette, mette, mette

a cusinar.

Le galine tutte matte

per la perdita del galo

Le rabalta anca El punaro

par la rabbia che le ga.

E le rabalta, alta , alta

Anca El punaro, aro, aro

Da la rabbia, rabbia, rabbia

che le ga.

Da cantare