Rientro dalle ferie, il decalogo dei cibi da consumare per riprendere con energia

Le ferie sono ormai un ricordo, anche se i ritardatari devono ancora godersele. Di certo, però, il rientro è per tutti traumatico e richiede un po’ di impegno per affrontare la quotidianità con il giusto affiatamento.

Quando il corpo e, soprattutto, la mente non riescono a ricaricarsi delle giuste energie, anche riprendere i normali ritmi può risultare faticoso. Lo stress che il nostro cervello registra ha come effetti lampanti stati di sonnolenza, deconcentrazione, irritabilità, energie basse e umore dimesso.

“Il cibo viene in soccorso – spiega il presidente provinciale di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – e l’alimentazione rappresenta un alleato fondamentale per donare la giusta energia e consentire di ritrovare concentrazione e forze, soprattutto mentali. Anche se non sembra, ma un periodo di transizione in cui la nostra routine meccanica cambia più volte, rappresenta un momento molto delicato in quanto è facile cercare nel cibo una consolazione o una ricompensa per gli sforzi fatti controvoglia durante il giorno”.

Ad illustrate tutti i segreti per riprendere al meglio la vita di tutti i giorni sarà la consulente nutrizionale Francesca Senesi, che il prossimo sabato 14 settembre alle 11 al mercato coperto di Campagna a Vicenza, in contra’ Cordenons 4, che proporrà l’evento “Tempo di rientro: ripartire con il piede giusto… a tavola”.

“Mangiando cibi energizzanti e limitando gli zuccheri, senza imposizioni eccessive e lasciandosi qualche “premio per buona condotta” – aggiunge la Senesi – si aiuteranno le zone del cervello come il lobo frontale (deputato alle azioni psichiche superiori come l'elaborazione dei pensieri e delle idee) e quello parietale (implicato in alcuni aspetti del mantenimento della memoria e delle capacità matematiche) a funzionare in modo più preciso, guadagnandone in concentrazione ed energia”.

Domenica 15 settembre, invece, sarà la volta di “Formaggi e composte, che passione!”, per riscoprire i sapori tipici della nostra terra e conservarli correttamente, così da poterli gustare in qualsiasi momento.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 10000000016