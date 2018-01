Striscioni contro Sanfilippo e Franchetto: la rabbia e l'amarezza dei tifosi

È grande, grandissima l'amarezza di tutti i tifosi biancorossi in queste ore drammatiche per le sorti del Vicenza Calcio. Tutti i gruppi, che ieri hanno iniziato le riunioni, si stringono compatti per reagire alla fine del club non ancora ufficializzata ma ormai appesa a un filo sempre più flebile.

Nella serata di ieri sono apparsi alcuni striscioni eloquenti contro Sanfilippo e Franchetto allo Stadio e in zona industriale sui cancelli di Pulitalia, società della famiglia Franchetto. Ma c'è anche molta voglia di rinascere e combattare con un appello lanciato a tutti i vicentini anche sui social: