Estate Sicura a Vicenza, consegna di farmaci a domicilio per anziani soli

L’estate è anche la stagione in cui le persone sole, e gli anziani in particolare, possono trovarsi maggiormente in difficoltà: da una parte infatti i disagi connessi alle elevate temperature, con tutti i rischi del caso per la salute, dall’altra la chiusura per ferie di molti luoghi che spesso rappresentano per loro dei punti di riferimento in quartiere, oltre alla lontananza temporanea, sempre per le ferie, di familiari, vicini di casa e amici sui quali normalmente possono contare. Per questo motivo, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Vicenza propone il programma Estate Sicura, che si concretizza in una rete di servizi sul territorio ai quali è possibile accedere tramite un call center (al numero 0444 221020) attivo tutti i giorni (inclusi i festivi) dalle 7 alle 22, fino al 31 agosto.

Tra i partner del progetto, anche Federfarma Vicenza: per gli anziani soli non deambulanti, infatti, i farmacisti vicentini garantiranno per tutta l’estate il servizio di consegna a domicilio dei farmaci con ricetta, in orario diurno; inoltre la consegna a domicilio sarà garantita anche in orario notturno e festivo, per i farmaci urgenti (sempre con ricetta). Per accedere al servizio, che per gli utenti è gratuito (si pagherà solo il costo dei farmaci), è sufficiente contattare il call center: saranno gli operatori di quest’ultimo a smistare poi la richiesta alla farmacia di competenza.

«Questa iniziativa - sottolinea la dott.ssa Marina Milan, presidente di Federfarma Vicenza - è un’ulteriore conferma del ruolo sempre più importante che stanno assumendo le farmacie in qualità di presidio sul territorio del sistema socio-sanitario locale e nazionale. Siamo al fianco delle aziende socio-sanitarie e delle istituzioni per garantire la salute dei cittadini e siamo sempre aperti a valutare l’introduzione di ulteriori servizi che possano avere una ricaduta positiva sulla comunità».

Va ricordato che Estate Sicura è un progetto attivo nel Comune di Vicenza, ma con modalità differenti il servizio di consegna dei farmaci a domicilio è attivo su tutto il territorio provinciale, grazie ad una partnership di Federfarma Vicenza con Battistolli-Rangers. Come funziona? Per le ricette con dicitura “farmaco urgente”, durante l’orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 8.45 del mattino successivo, tutti i giorni dell’anno) è sufficiente chiamare il numero 848 000 110: il personale di Battistolli-Rangers ritirerà a domicilio la ricetta e si recherà nella farmacia di turno più vicina per l’acquisto del farmaco prescritto, che sarà quindi consegnato a casa.

Infine, sempre per la consegna a domicilio dei farmaci con ricetta - ma senza carattere di urgenza - è a disposizione dei cittadini anche il numero verde 800 189521, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30: in questo caso il servizio è gestito da Federfarma nazionale ed è quindi attivo in tutta Italia. Possono accedervi le persone disabili o comunque impossibilitate, anche temporaneamente, a recarsi in farmacia. Anche in questo caso il servizio di consegna domicilio non ha alcun costo per i cittadini.