Le birrerie più fresche: scopri le top 4 del vicentino per le serate torride

Serate di calura estiva, serate d’estate a Vicenza, serate in cui esci dal lavoro e cerchi solo un posto dove staccare la spina, rilassarti, due chiacchiere con gli amici nel verde alla ricerca di un pò di frescura. Come in un beer garden pieno di persone che tirano fino a tardi in compagnia di ottimi boccali di birra freschissima e buon cibo per accompagnarla.

Con il caldo si avverte il bisogno fisico di bere qualcosa di fresco. Naturalmente ciascuno è libero di scegliere la bevanda che preferisce, ‘bagnando il becco’ con l’acqua, i soft drink, i ‘beveroni’ di fantasiosa preparazione, persino col vino. Ma va da sé che la stragrande maggioranza delle persone, quando evoca una bevanda che rinfreschi e abbia sostanza, pensa alla birra, bevanda universale.

Sempre più donne amano la birra ma piace in maniera trasversale e conquista i week end dei vicentini. La birra, è infatti la preferita nelle cene fuori del sabato, quasi dal 50% dei quarantenni ed in estate è anche la bevanda preferita dell’aperitivo del venerdì sera, soprattutto la chiara. Ma non è finita qui, la bevanda al sapore di luppolo e cereali inizia a farsi strada come accompagnamento durante il pranzo della domenica.

Ecco le 4 birrerie più fresche del vicentino



Bulldog's Holland Pub - non solo birra

Sopra Altavilla è un tipico pub dove potrete passare una serata in compagnia degli amici tra musica dal vivo ed una partita a freccette, ma soprattutto godersi lo spazio all'aperto.

La struttura, immersa nelle colline vicentine e a due passi dal centro città, è un locale dall'atmosfera accogliente e familiare dove potrete mangiare ottimo cibo, bere buona birra ad un eccellente rapporto qualità prezzo. Il posto infatti è un punto di riferimento conosciuto nella zona dove ritrovarsi per passare una serata nel fresco giardino immerso nel verde.

Bulldog's Holland Pub è un locale giovane dove c'è del divertimento, del buon mangiare e della buona musica.

Vi ricordiamo che dalle 17.00 alle 19.00 è attivo il servizio happy hour, una birra media a 3 euro

Nel locale potrete gustare patatine fritte, bruschette, deliziosi hamburger, hot dog, pizze, piadine, focacce, ma anche antipasti, primi piatti e piatti di carne. Il tutto accompagnato da ottime birre alla spina della gamma Lowenbrau e poi Original,Pils,Marzen,Triumphator,Franciscaner weisse,Spaten Premium Bock non mancano le birre Irlandesi con Kilkenny Cream Ale e naturalmente come ogni Pub si rispetti la famosa Guinness. Per gli amanti delle birre in bottiglia sono disponibili anche eccellenti birre artigianali.

Bar stupendo, ha proprio l'aria di un pub e si può gustare una birra squisita spinata da chi ne sà effettivamente. Perfetto per stare con gli amici a prendere i freschi, ma anche per prendere qualcosa da mangiare, infatti il bulldog possiede una cucina degna di nota con molti piatti su cui poter scegliere.

Bulldog's Holland Pub. Birreria e Hamburgheria

Via Tovo, 21, Altavilla Vicentina VI

La Vera Birreria 18 - l'aria frizzantina dei Colli

Appena sopra la città ma immersa nel verde dei colli c'è la Vera Birreria è possibile degustare pizze cotte nel forno a legna, piatti sfiziosi, panini, bruschette e piadine accompagnate da ottime birre italiane ed estere. Il locale è aperto fino alle 02:00"

La terrazza d'estate è splendida.

Posto bello e caratteristico, molto noto agli amanti dei locali sui colli Berici. Per chi non lo conosce, il posto è in collina e quando si esce, l'aria notturna, più fresca e frizzante, da una bella senzazione in estate.

Offre pizze, piadine, bruschette, snack fritti e dolci anche fatti in casa tra cui le crêpes con la farcitura che si preferisce. Vasta scelta di birre in bottiglia e spina. Prezzi nella media. Hanno anche Sky per vedere le partite.

La Vera Birreria 18

Indirizzo: Via Umberto I, 7,Arcugnano VI

Telefono: 0444 270111

Birreria Rana - il miglior panorama

D’estate è possibile gustare una birra ammirando lo splendido panorama. Dalla collina di Monte di Malo, dove è situato si riesce a scrutare fino i colli bassanesi. Nota di merito alle bruschette; specialità della casa. Provare per credere.

Lì vicino c'è la famosa grotta il Buso della Rana una tra le più estese in Italia. L'ingresso si trova nel comune di Monte di Malo in provincia di Vicenza, presso Contrà Maddalena, lungo la strada che da Monte di Malo porta verso la frazione di Priabona. La prima esplorazione avvenne da parte di abitanti del posto nel 1887 poi sono stati scoperti vari rami.

Ma torniamo alla birreria. Ottime birre, favolose bruschette ed uno splendida vista sulla pianura

Lasciate perdere fast food e ristoranti pettinati. Davide è il re della bruschetta e vi accoglierà nel suo regno con le migliori bruschette del vicentino, fatte con ingredienti di qualità e accompagnate con un’ottima selezione di birre spinate in modo divino.

Birreria Rana

Via Capitello Maddalena 2 Monte di Malo -VI

Tel. 0445 174 4952



Birreria Summano - da vivere tutto il giorno

Storica birreria dell'Alto Vicentino, luogo ideale d'estate dove rifugiarsi dall'afa della città! Ampio parcheggio, posto a volontà all'esterno: è consentito anche portarsi da casa il mangiare a condizione che le bibite si acquistino in birreria. La birra è buona.

I Clienti più affezionati conoscono la Birreria Summano non solo per la cucina e le birre ma anche per il suo immenso parco, splendido in tutte le stagioni, che permette - prima e dopo pranzo - di passeggiare e ai più piccoli di divertirsi.

È forse meno noto che la zona offre anche delle interessanti opportunità per chi cerca percorsi poco impegnativi ma comunque immersi nella natura, che consentano di apprezzare la bellezza e la tranquillità dei posti.

In particolare si segnalano: il Sentiero dei Girolimini (che da Piovene Rocchette al santuario Madonna dell'Angelo e al santuario Madonna del Summano); la pista ciclo-pedonale ricavata sul percorso dell'ex ferrovia Rocchette-Arsiero.

La Birreria Summano è famosa nel Vicentino per proporre piatti particolari tipici dell’ l'Alto Adige.

Ampia è la gamma di birre, tra cui si segnalano:

Löwenbräu Original Löwenbräu Märzen Löwenbräu Triumphator.Pilsner Urquell. Keller Il Birrone. Franziskaner Weissbier Leffe bionda. O'hara's Stout. Fantastica Stout Irlandese di colore nero e dal gusto deciso e intenso di tostato e amaro ma fresca e dissetante.

Oggi, a 150 anni dalla sua nascita, la Birreria Summano continua a rappresentare un luogo di ristoro per chi è di passaggio o semplicemente per chi vuole rilassarsi e trascorrere qualche piacevole momento in compagnia al fresco d'estate.