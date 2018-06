Si chiamano Elisa Scanagatta e Giulia Bertacco le nuove Lionora e Oldrada della Partita a scacchi di Marostica.

Le giovani, scelte per ricoprire due dei ruoli più ambiti della rievocazione, sono state proclamate nel corso della cena “A tavola con Lionora”, organizzata da Associazione Pro Marostica al Castello Inferiore. La proclamazione, arrivata dopo una selezione di otto candidate, ha suscitato anche qualche stupore. Lionora, forse per la prima volta, non sarà una damigella dai capelli dorati, ma castani; e Oldrada, di solito una bellezza mediterranea, avrà i capelli biondi. Comunque sia, le fanciulle, scelte a giudizio insindacabile della giuria, si apprestano ad intraprendere la bella avventura, fatta di prove, dimostrazioni, viaggi e spettacolo. Entrambe rigorosamente di Marostica.

Elisa Scanagatta (Lionora) ha 28 anni ed è un’imprenditrice. Guida infatti l’azienda di famiglia che opera nel settore alimentare biologico e vegano. Sarà la sua prima apparizione nella Partita a Scacchi di Marostica, che ha sempre seguito, ma alla quale non ha mai partecipato. Cosa si aspetta? “Una bella esperienza, impegnativa ma ricca di incontri e soddisfazioni”.

Giulia Bertacco (Oldrada) ha 26 anni ed è una studentessa alla Facoltà di Medicina di Verona. Ha vissuto la Partita a scacchi in prima persona fin da piccola, nei ruoli delle ambascerie, di dama del Castello e di ancella. Ora, dopo qualche anno, sarà una delle protagoniste, sorella del Governatore che andrà in sposa al pretendente sconfitto.

Cosa si aspetta? “Una bella avventura, anche divertente, confidando di fare gruppo anche con gli altri figuranti”.

A convincere la giuria, la grazia, l’eleganza e il portamento, doti fondamentali dimostrate dalle giovani, anche nell’indossare i preziosi costumi della leggenda.

Si ricorda che la Partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi è in programma venerdì 7 settembre (ore 21), sabato 8 settembre (ore 21) e domenica 9 settembre (ore 17 e ore 21). Prevendite disponibili nei circuiti Ticketone e Vivaticket e alla biglietteria di Pro Marostica. Per informazioni: www.marosticascacchi.it