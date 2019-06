Drunken Duck, post shock: "Accuse pesanti"

"Non ce l’aspettavamo. A quanto pare pendono delle pesanti accuse su di noi. Siamo sconvolti. …..Dobbiamo ancora renderci conto di quello che è successo. .non sappiamo cosa dire.. non sappiamo quali sono i capi d'accusa"

Questo il post pubblicato alle 18 di venerdì sulla pagina Facebook di una delle più popolari birrerie italiane, la Drunken Duck. Immediata la reazione sconcertata degli avventori.

Sulla vicenda cui si fa accenno, lo storico titolare, Vanni Borin, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.