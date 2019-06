Drunken Duck: ecco l'accusa

The Drunken Duck all’ennesima potenza genera la sede di distribuzione di birre artigianali unica in Veneto.

Dopo lo storico e omonimo locale aperto dal 2003 e gli altri che si sono aggiunti alla famiglia, il marchio che da sempre è sinonimo di qualità e di attenzione al movimento birrario artigianale italiano, dà vita ad una nuova realtà: Spaccisti Birrai con sede a Bolzano Vicentino.

dichiara Vanni Borin, titolare storico di The Drunken Duck.

“Spaccisti Birrai è l’evoluzione all’ennesima potenza di The Drunken Duck. La nuova sede diventa un punto di riferimento a 360° per tutto quello che concerne il mondo della birra artigianale: dalla fornitura, alla consulenza fino alla formazione. I birrifici con cui collaboriamo - distribuiti nel territorio vicentino, nazionale e internazionale - hanno trasformato il processo di birrificazione in un percorso attento all’innovazione senza dimenticare la tradizione. Ecco perché diventa non solo importante ma necessario racchiudere le nostra realtà in un nuovo scrigno, per offrire a tutti i nostri interlocutori, privati o pubblici, il servizio più completo. La nostra particolarità è che sono i pub ad aver creato qualcosa di più grande. Spaccisti Birrai è un nome che si distanzia dal concetto canonico di Distribuzione, un mondo che nella sua forma attuale, non ci appartiene e dal quale ci sentiamo distanti. La qualità supera il potere economico e per noi questo è fondamentale”.