Domenica bollente: nudo in pieno centro nel Retrone

Faceva in effetti un gran caldo ieri a Vicenza, ma forse ha esagerato la persona che si è denudata come niente fosse davanti ai passanti in pieno centro storico vicino a Ponte Furo. Era metà mattinata quando si è spogliato tranquillamente davanti la Casa di Cura Eretenia, dietro Campo Marzio e si è messo a prendere il sole come in una spiaggia per nudisti. La foto ha fatto il giro dei social tra ilarità e indignazione. " il comune senso del pudore non c'è più" hanno esclamato a gran voce i vicentini che lo hanno visto.

A riportare il fatto il consigliere comunale Raffaele Colombara che lo ha stigmatizzato così: "In una soleggiata domenica d’estate c’è chi, completamente nudo, prende il sole noncurante degli sguardi sbalorditi dei pochi turisti presenti e degli esasperati residenti. Vicenza, zona Eretenio, area pubblica, Domenica 28 Giugno 2020. Il degrado che sta uccidendo la nostra città, dove ormai è possibile di tutto e non c'è limite al peggio."

I commenti sono stati numerosi, e molti hanno ricordato il degrado della zona e i suoi frequentatori tossicodipendenti. C'è chi ha accusato l'amministrazione di non fare abbastanza. Ma qualcuno ci ha anche riso su:"Intanto vuol dire che la riva è ben sfalciata, e poi una spiaggia di civilissimi nudisti allontanerebbe gli spacciatori. Nei parchi di Monaco di Baviera era roba di quarant'anni fa!".