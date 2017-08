Dj Matrix e gli Autogol: la hit "Baila como el papu" del dj vicentino è disco d'oro

La hit estiva “BAILA COMO EL PAPU” prodotta dal vicentino DJ MATRIX, il disc jockey italiano più seguito dal popolo di internet, in collaborazione con il trio comico GLI AUTOGOL e il celebre calciatore dell’Atalanta ALEJANDRO DARÍO GÓMEZ, noto come PAPU GOMEZ, ha appena ottenuto la certificazione DISCO D’ORO da parte della FIMI dopo solo due mesi dall’uscita



È IL SINGOLO DEI RECORD. GLI AUTOGOL infatti solo le prime webstar, dopo FABIO ROVAZZI, ad aver ottenuto questo riconoscimento. Il trio, molto amato dal pubblico, è divenuto celebre grazie alle parodie di personaggi del calcio sul web e in radio. Inoltre l’aver già vinto un disco d’oro è un grandissimo traguardo per una neonata etichetta discografica indipendente come DANCEONLINE, fondata da Dj Matrix, produttore della hit, nel 2015.



Appena pubblicato, il singolo è arrivato direttamente sul podio della classifica generale di iTunes e in TOP 20 FIMI, superando il milione di ascolti su Spotify in meno di un mese. Il videoclip ufficiale del brano ha quasi raggiunto 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.



GUARDA IL VIDEO



La Papu Dance, il ballo ideato da Papu Gomez ed eseguito sulle note del singolo “Baila Como El Papu”, è diventata virale sul web e molti calciatori, sportivi e personaggi noti dello spettacolo hanno accettato la sfida di diffondere e condividere, su YouTube e i social, i video che li riprendono cimentarsi in questa originale danza. Sono inoltre più di 20.000 i video caricati su YouTube e Instagram da parte dei fan.



DJ MATRIX e GLI AUTOGOL hanno infine presentato “BAILA COMO EL PAPU” al WIND SUMMER FESTIVAL, tenutosi in Piazza del Popolo a Roma dal 22 al 25 giugno e andato in onda su Canale 5, ottenendo un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico. Dj Matrix ha prodotto un perfetto mix di pura dance e musica reggaeton che rimane in testa fin dal primo ascolto. Il vocalist del brano è il cantante cubano Ricardo William Cabrera Munoz, in arte RICKY JO, del duo di musica latina Talento Havana.



Il ricavato dalle vendite del brano, sulle principali piattaforme di distribuzione digitale, viene devoluto in beneficenza all'Associazione Insuperabili Onlus per sostenere il progetto Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy, dedicato all’insegnamento del calcio ai ragazzi con disabilità e alla loro integrazione nella società.



Le scuole Reset Academy su territorio nazionale si trovano attualmente a: Torino, Roma (2 sedi), Milano,Genova, Bergamo, Chioggia, Sant’Ambrogio di Torino, Lecce e Siracusa (Info: www.insuperabili.eu).